Полицейский случайно выстрелил женщине в ногу в Атырау

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KAN13 30 Марта 2019 в 14:51:43
Находясь в оружейной будке он произвел несанкционированный случайный выстрел из табельного оружия ПМ. Пуля попала в ногу находящейся в зале пассажирке.
Наталья Дажук Александровна 1981 года рождения ожидала рейс из Астаны, на котором должны были прибыть ее мать и дочка.
Пострадавшая с огнестрельным ранением доставлена в Атыраускую областную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время на месте работает СОГ ЛОП Атырау и ДП по Атырауской области. Все обстоятельства произошедшего устанавливается.
источник: Zakon.kz
По этому факту было проведено служебное расследование. Помимо увольнения полицейского, его непосредственный руководитель также освобожден от должности. Ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом рассказал сегодня в брифинге в Нур-Султане начальник Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.
- Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь, - отметил Кабылов.
В настоящее время состояние Натальи Дажук удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.
Сотрудниками следственно-оперативного подразделения Департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.
- Руководство Департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Дажук, - резюмировал Аманжол Кабылов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Нельзя случайно выстрелить из ПМ. НЕЛЬЗЯ!
Цитата: андремас от 30.03.2019 16:21:52
И что такое "оружейная будка"?
И что такое "оружейная будка"?
Будка
Пысы. Кто дал этой обезяне
Цитата: arhar от 30.03.2019 17:00:26
Случайно устроился работать полицейским...
Случайно устроился работать полицейским...
2-3 косоря и могут взяиь
Практичный 30.03.2019 в 19:47:14 # 716242
"Наталья Дажук Александровна " автор родственник того кто стрелял.
Находясь в оружейной будке он произвел несанкционированный случайный выстрел из табельного оружия ПМ. Пуля попала в ногу находящейся в зале пассажирке.
Дал господь дураку при рождении хуй хрустальный, дурак вырос и хуй разбил и руки порезал.
Цитата: Практичный от 30.03.2019 19:47:14
Фамилия все объясняет ,
"Наталья Дажук Александровна " автор родственник того кто стрелял.
Фамилия все объясняет ,
"Наталья Дажук Александровна " автор родственник того кто стрелял.
Интересный ход мысли
Quote:
сотрудник полиции Мамбеталиев
&
Quote:
Наталья Дажук Александровна 1981 года рождения ожидала рейс из Астаны
&
Quote:
источник: Zakon.kz
В первом видео есть ответы на часть "прозвучавших" вопросов.
Quote:
Полицейского, ранившего женщину в аэропорту Атырау, уволили https://www.zakon.kz/4963751-politseyskogo-ranivshego-zhenshchinu-v.html
Состояние пострадавшей удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.
Состояние пострадавшей удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.
Сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.
29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау полицейский при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков случайно выстрелил. Пуля попала в ногу женщине, которая ожидала своих родственников.
По этому факту было проведено служебное расследование. Помимо увольнения полицейского, его непосредственный руководитель также освобожден от должности. Ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом рассказал сегодня в брифинге в Нур-Султане начальник Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.
- Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь, - отметил Кабылов.
В настоящее время состояние Натальи Дажук удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.
Сотрудниками следственно-оперативного подразделения Департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.
- Руководство Департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Дажук, - резюмировал Аманжол Кабылов.
29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау полицейский при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков случайно выстрелил. Пуля попала в ногу женщине, которая ожидала своих родственников.
По этому факту было проведено служебное расследование. Помимо увольнения полицейского, его непосредственный руководитель также освобожден от должности. Ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом рассказал сегодня в брифинге в Нур-Султане начальник Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.
- Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь, - отметил Кабылов.
В настоящее время состояние Натальи Дажук удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.
Сотрудниками следственно-оперативного подразделения Департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.
- Руководство Департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Дажук, - резюмировал Аманжол Кабылов.