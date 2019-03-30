Полицейский случайно выстрелил женщине в ногу в Атырау

Сержант полиции Мамбетияров уволен из органов внутренних дел за дискредитацию звания сотрудника полиции, сообщает Zakon.kz.

29 марта в комнате личного досмотра международного аэропорта Атырау полицейский при проверке служебного оружия службы инкассации одного из банков случайно выстрелил. Пуля попала в ногу женщине, которая ожидала своих родственников.

По этому факту было проведено служебное расследование. Помимо увольнения полицейского, его непосредственный руководитель также освобожден от должности. Ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом рассказал сегодня в брифинге в Нур-Султане начальник Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.

- Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь, - отметил Кабылов.

В настоящее время состояние Натальи Дажук удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.

Сотрудниками следственно-оперативного подразделения Департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.

- Руководство Департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Дажук, - резюмировал Аманжол Кабылов.