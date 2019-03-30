 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Полицейский случайно выстрелил женщине в ногу в Атырау
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
KAN13 30 Марта 2019 в 14:51:43
29 марта текущего года примерно в 16.30 в пассажирском терминале международного аэропорта Атырау дежурный сотрудник полиции Мамбеталиев случайно выстрелил пассажиру в ногу, сообщает Zakon.kz.



Находясь в оружейной будке он произвел несанкционированный случайный выстрел из табельного оружия ПМ. Пуля попала в ногу находящейся в зале пассажирке.

Наталья Дажук Александровна 1981 года рождения ожидала рейс из Астаны, на котором должны были прибыть ее мать и дочка.

Пострадавшая с огнестрельным ранением доставлена в Атыраускую областную больницу для оказания медицинской помощи. В настоящее время на месте работает СОГ ЛОП Атырау и ДП по Атырауской области. Все обстоятельства произошедшего устанавливается.

источник: Zakon.kz

По этому факту было проведено служебное расследование. Помимо увольнения полицейского, его непосредственный руководитель также освобожден от должности. Ряд должностных лиц были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Об этом рассказал сегодня в брифинге в Нур-Султане начальник Департамента полиции на транспорте Аманжол Кабылов.

- Руководству Линейного отдела полиции на станции Атырау пострадавшей Наталье Дажук поручено оказать необходимую помощь, - отметил Кабылов.
В настоящее время состояние Натальи Дажук удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.

Сотрудниками следственно-оперативного подразделения Департамента проводится досудебное расследование по факту халатности.

- Руководство Департамента полиции на транспорте выражает сожаление по факту случившегося, а также берет на себя обязательство по оказанию всей необходимой помощи госпоже Дажук, - резюмировал Аманжол Кабылов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Walter 30.03.2019 в 16:08:01   # 716223
Где В порту оружейная будка? Вы знаете? Расскажите мне не посвященному.
поощрить (1) | покарать
  андремас 30.03.2019 в 16:21:52   # 716224
И что такое "оружейная будка"?
поощрить (3) | покарать
  Manitu 30.03.2019 в 16:37:57   # 716225
Случайно достал пистолет, случайно снял с предохранителя, случайно передёрнул затвор, случайно нажал на курок. И всё случайно?
Нельзя случайно выстрелить из ПМ. НЕЛЬЗЯ!
поощрить (8) | покарать
  Dragon 30.03.2019 в 17:00:03   # 716226
Цитата: андремас от 30.03.2019 16:21:52
И что такое "оружейная будка"?


Будка собачяя ментовская, где храниться и их оружие?!

Пысы. Кто дал этой обезяне гранату пистолет?!
поощрить (3) | покарать
  arhar 30.03.2019 в 17:00:26   # 716227
Случайно устроился работать полицейским...
поощрить (5) | покарать
  Skype 30.03.2019 в 19:14:57   # 716240
Цитата: arhar от 30.03.2019 17:00:26
Случайно устроился работать полицейским...


2-3 косоря и могут взяиь
поощрить (2) | покарать
  Практичный 30.03.2019 в 19:47:14   # 716242
Фамилия все объясняет ,
"Наталья Дажук Александровна " автор родственник того кто стрелял.
поощрить (1) | покарать
  ГОРЫНЫЧ 30.03.2019 в 21:13:22   # 716245
Quote:
Находясь в оружейной будке он произвел несанкционированный случайный выстрел из табельного оружия ПМ. Пуля попала в ногу находящейся в зале пассажирке.

Дал господь дураку при рождении хуй хрустальный, дурак вырос и хуй разбил и руки порезал.
поощрить | покарать
  Dragon 30.03.2019 в 21:41:00   # 716248
Цитата: Практичный от 30.03.2019 19:47:14
Фамилия все объясняет ,
"Наталья Дажук Александровна " автор родственник того кто стрелял.


Интересный ход мысли

Quote:
сотрудник полиции Мамбеталиев

&
Quote:
Наталья Дажук Александровна 1981 года рождения ожидала рейс из Астаны

&
Quote:
источник: Zakon.kz



поощрить | покарать
  Ал 30.03.2019 в 22:00:01   # 716252
Quote:


https://www.zakon.kz/4963718-politseyskiy-sluchayno-vystrelil.html

В первом видео есть ответы на часть "прозвучавших" вопросов.
Quote:
Полицейского, ранившего женщину в аэропорту Атырау, уволили https://www.zakon.kz/4963751-politseyskogo-ranivshego-zhenshchinu-v.html
Состояние пострадавшей удовлетворительное и сегодня ее выписывают из больницы.
Раскрыть Раскрыть
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь