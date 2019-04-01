Плотину прорвало в Акмолинской области

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danilov 01 Апреля 2019 в 15:21:28
Как сообщили в ДЧС, на территории области напряженно-стабильная паводковая обстановка. "Основные стоки талых вод скапливаются на территории Бурабайского и Зерендинского районов и движутся по реке Кылшакты в сторону Кокшетау. 31 марта 2019 года в 04.25 утра произошел прорыв тела плотины Кенесаринская", - сообщили в ДЧС.
Плотина Кенесаринская на реке Кылшакты вблизи села Кенесары состоит из земляной насыпи длиной 2 690 метров, максимальная высота - 12,17 метра. Объем чаши плотины, по данным Есильской бассейновой инспекции, составляет 3,8 миллиона кубических метров.
Как отметили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, вода в чашу плотины поступает по каналу от плотины села Озерное и талых вод с полей вдоль канала. Водосброс и его регулировка осуществляются при помощи переливных трубчатых сифонов. При этом спасатели отмечают, что угрозы подтопления села Кенесары нет, вода движется по руслу реки Кылшакты в сторону плотины Ивановская, находящейся в 17 километрах от областного центра.
"Однако согласно мониторингу объем притока воды на Ивановской плотине пошел на спад на 10 сантиметров. На пути следования вода, оставаясь на полях, теряет скорость, что прогнозирует сокращение ожидаемого объема в Кокшетау. Выставлены посты наблюдения на Кенесаринской, Ивановской плотинах и на притоке реки Кылшакты Кокшетау", - также сообщили в Департаменте по ЧС. Задействовано 258 человек, 20 единиц техники.
В круглосуточном режиме оперативным штабом ведется мониторинг паводковой ситуации в Акмолинской области. С повышением температуры воздуха и выпадением осадков продолжаются интенсивное таяние снега, ослабление ледовой обстановки. На отдельных гидрологических постах произошло полное очищение русла ото льда, на некоторых постах наблюдается редкий ледоход.
В Карагандинской области для предотвращения ледовых заторов на водоемах области продолжаются взрывные работы. За прошедшие сутки подрывы льда проведены на реках Каргалы, Сабыр-Кожа, Жаман-Кон и Откелсиз в Осакаровском, Нуринском и Бухар-Жырауском районах.
Также в населенных пунктах Бухар-Жырауского, Шетского, Абайского, Осакаровского, Нуринского районов укрепляются защитные валы, укладываются мешкотары, производится отсыпка инертного материала, отвод и откачка воды.
Задействованы силы и средства местных исполнительных органов, подразделений ДЧС Карагандинской области, воинской части Национальной гвардии, местное население. Фактов подтопления жилых домов не допущено, заверили в ДЧС региона.
В селе Кызылкой Шетского района завершены работы по отводу воды, укреплению защитного вала. Произведено дробление льдин на реке. Ситуация стабилизирована. В настоящее время подтопленных домов и дворовых территорий нет. Уровень воды спал. На станции Коктенколь Шетского района также отведена вода от жилых домов. Подтопленных домов нет.
"Из-за интенсивного поступления талых вод на девяти участках автодорог республиканского, областного и местного значения происходят переливы в Бухар-Жырауском, Нуринском, Абайском, Жанааркинском и Шетском районах. Прекратился перелив на 74-м километре автодороги республиканского значения Караганда - Аягоз - Бугаз. Дорога открыта. Продолжаются сбросы из водохранилищ области. Ситуация с паводковой обстановкой находится на постоянном контроле", - сообщили в Департаменте по ЧС Карагандинской области.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/plotinu-prorvalo-v-akmolinskoy-oblasti-366172/