Крушение вертолёта МО: Костыгов как опытный лётчик перевозил 10 солдат. Менее опытные летели без пассажиров

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danilov 01 Апреля 2019 в 15:41:05
Командующий Военно-воздушными силами СВО Вооружённых сил РК Даурен Косанов на пресс-конференции в СЦК объяснил, почему в разбившемся вертолёте Ми-8 в Кызылординской области находились 13 человек.
"Для вертолётов армейской авиации сложные метеоусловия являются при высоте ниже 200 метров. На период перелёта высота нижней границы от Кызылорды и до Шымкента была 390-600 метров. Это не является для них сложными метеорологическими условиями", – сказал Даурен Косанов.
Погибший майор Роман Костыгов имел уровень подготовки для полётов в пределах 100 метровой нижней границы при видимости 1 км. Перед ним летели двое молодых капитанов, затем летел майор Костыгов, группу замыкал подполковник Сагиев.
"Два опытных лётчика со вторым классом (Костыгов и Сагиев. – Авт.), поэтому у них личный состав сидел. У двух капитанов по 3 человека экипажа было, так как они лётчики 3 класса. Эти два капитана смогли пролететь. Я сомневаюсь, что лётчик 2-го класса, инструктор, заместитель командира авиационной эскадрильи хуже летает, чем молодые капитаны. Они (молодые пилоты. – Авт.) сели спокойно: один в Шымкенте, второго вернули обратно в Кызылорду", – заявил Косанов.
Он пояснил, что рассматривают следующие версии крушения: отказ техники, человеческий фактор и метеорологические условия.
По словам Даурена Косанова, семьям погибшим военнослужащим будет выплачена единовременная компенсация, заработная плата в размере 5-летнего содержания. Также семьи имеют право на безвозмездную приватизацию служебного жилья. Им возместят все расходы по погребению и выплатят жилищные компенсации в зависимости от числа членов семьи.
"Я первым прибыл туда на место крушения, проехал на место катастрофы. По первым признакам – разлёту частей вертолёта, и по словам очевидца – жителя села, который сказал, что "вертолёт буквально надо мной пролетел и упал". Это показывает, что экипаж до конца, до последнего боролся за живучесть машины. Уводил вертолёт, старался, чтобы не было никаких серьёзных последствий на земле, в том числе и порчи крестьянского хозяйства. Я считаю, что наши ребята герои – все 13", – добавил командующий.
В Вооружённых силах Казахстана имеется 15 вертолётов Ми-8, все они прошли капитальные ремонты. Срок эксплуатации таких вертолётов 35 лет.
Вертолёт Ми-8 1988 года выпуска прошёл капитальный ремонт на 405-м авиаремонтном заводе города Алматы. Имеет ресурс в 2000 часов налёта или 8 лет. До крушения упавший вертолёт налетал 773 часа.
Даурен Косанов добавил, что технически вертолёт был исправен, а лётчики перед вылетом прошли медкомиссию и на здоровье не жаловались.
Девять погибших в авиакатастрофе похоронили на их малой родине. Ещё по четырём военным проведут генетическую экспертизу и после неё останки также захоронят.
Вертолёт Минобороны потерпел крушение в Кызылординской области 27 марта. Погибли 13 человек.
https://informburo.kz/novosti/krushenie-vertolyota-mo-kostygov-kak-opytnyy-lyotchik-perevozil-10-soldat-menee-opytnye-leteli-bez-passazhirov.html
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