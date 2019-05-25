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ЧП
Забыли отцепить трос заземления
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danilov 25 Мая 2019 в 10:25:24
Рейс SU1296 Москва (Шереметьево) - Ижевск. Самолёт Sukhoi Superjet 100-95B (RA-89114). Подлетая к аэропорту назначения и при выпуске шасси, пассажиры и экипаж начали слышать подозрительный стук. Пилоты благополучно садят самолёт. На земле начинается осмотр судна и выясняется, что трос заземления, который должен быть убран ещё перед вылетом в Москве не был извлечён и при уборке шасси был намотан на стойку. Соответственно при выпуске стоек при посадке размотался и стал биться о фюзеляж. Уже на земле специальные службы обнаружили 6 пробоин в руле высоты, 5 — в панели самолета, а также повреждения силовой установки.
Говорят, в Шереметьево ИТП нацпера сокращен до такого количества, что обслуживание ВС осуществляется в прямом смысле слова «бегом».


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Фото и текст - ТМ @flightmode
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Даун 25.05.2019 в 10:29:20   # 721688
Халатность
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  СССР 25.05.2019 в 10:31:46   # 721689
есть более точное слово - распиздяйство!
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  Прапор 25.05.2019 в 10:44:00   # 721691
А не специально ли его забыли отцепить?
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  Ал 25.05.2019 в 10:50:04   # 721692
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  Pole13 25.05.2019 в 11:47:12   # 721694
Рукожопы
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  Ал 25.05.2019 в 12:21:53   # 721695
Титус авитехник посещает.
Не его ли это работа?
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  Ал 25.05.2019 в 12:29:50   # 721696

Еще один долбоеб всерьез утверждает, что трос предназначен для снятия статического электричества, которое самолет накапливает в полете, который после посадки некоторое время на земле стоял...
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  Ал 25.05.2019 в 12:35:14   # 721697
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  Ал 25.05.2019 в 12:53:47   # 721698
Quote:
lx_photos
2014-04-26 07:55 am (UTC)
Топливозаправщик и самолёт заземляют не из-за электризации в полёте, а потому что керосин, как диэлектрик, протекая по резиновому шлангу (тоже диэлектрику), может электризоваться. Ну, как если тереть синтетикой о шерсть, к примеру.

kirill_kvs
2014-04-26 03:32 pm (UTC)
Спасибо за уточнение! Не думал об этом. Да, действительно теоретический риск есть здесь, другое дело, почему тогда автовладельцы избавлены от процедуры на автозаправках? Бензин более летучий, нежели керосин, если говорим о вспышке паров.
Написано именно так как написано собственно просто потому, что теория об электризации самолёта в полёте и искре при подсоединении рукава к горловине в миру гораздо более распространена..

lx_photos
2014-04-26 03:40 pm (UTC)
А на заправках тоже есть нечто подобное.
Вы обратили внимание, что пистолеты металлические, и горловины баков - тоже?

kirill_kvs
2014-04-26 03:41 pm (UTC)
Логично, чорт ))))

https://kirill-kvs.livejournal.com/10581.html?page=2#comments
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  Dragon 25.05.2019 в 13:18:39   # 721700
Не ту страну назвали Гондурасом!!!
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  Ал 25.05.2019 в 13:26:43   # 721703
Цитата: Dragon от 25.05.2019 07:18:39
Quote:
Грузили багаж, повредили самолёт – ЧП в аэропорту Алматы https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/02/18/113152/
В аэропорту Алматы испортили самолет! Из-за этого воздушное судно не смогло вылететь в Астану. Инцидент случился с Фоккером-100, он получил повреждение корпуса.
...
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Ждемс определений и злорадных смайликов...
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  Dragon 25.05.2019 в 13:38:26   # 721705
Сегодня мАлбазар отдыхает?
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  Ал 25.05.2019 в 13:39:39   # 721706
Цитата: Dragon от 25.05.2019 07:38:26
Сегодня мАлбазар отдыхает?
Как давно очевидно, своих для уточнения графика ищешь...
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  Ал 25.05.2019 в 13:47:44   # 721709
Quote:
В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла В аэропорту американского города Сиэтл угнали самолет авиакомпании Alaska Airlines. Как пишет Daily Star, инцидент произошел вечером 10 августа. https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2018/08/11/100942/
11.08.2018
...
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.

Может хоть на этот инцидент определений и смайликов дождусь...
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  Sr. Leonsio 25.05.2019 в 15:42:39   # 721711
Хорошо, что без жертв обошлось.
У кого-то будет жаркий сэкс...
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