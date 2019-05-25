Забыли отцепить трос заземления

lx_photos2014-04-26 07:55 am (UTC)Топливозаправщик и самолёт заземляют не из-за электризации в полёте, а потому что керосин, как диэлектрик, протекая по резиновому шлангу (тоже диэлектрику), может электризоваться. Ну, как если тереть синтетикой о шерсть, к примеру.kirill_kvs2014-04-26 03:32 pm (UTC)Спасибо за уточнение! Не думал об этом. Да, действительно теоретический риск есть здесь, другое дело, почему тогда автовладельцы избавлены от процедуры на автозаправках? Бензин более летучий, нежели керосин, если говорим о вспышке паров.Написано именно так как написано собственно просто потому, что теория об электризации самолёта в полёте и искре при подсоединении рукава к горловине в миру гораздо более распространена..lx_photos2014-04-26 03:40 pm (UTC)А на заправках тоже есть нечто подобное.Вы обратили внимание, что пистолеты металлические, и горловины баков - тоже?kirill_kvs2014-04-26 03:41 pm (UTC)Логично, чорт ))))