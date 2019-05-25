Забыли отцепить трос заземления

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danilov 25 Мая 2019 в 10:25:24
Говорят, в Шереметьево ИТП нацпера сокращен до такого количества, что обслуживание ВС осуществляется в прямом смысле слова «бегом».
Фото и текст - ТМ @flightmode
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Прапор от 25.05.2019 04:44:00https://ru.wikipedia.org/wiki/Бритва_Хэнлона
А не специально ли его забыли отцепить?
А не специально ли его забыли отцепить?
Не его ли это работа?
Еще один долбоеб всерьез утверждает, что трос предназначен для снятия статического электричества, которое самолет накапливает в полете, который после посадки некоторое время на земле стоял...
lx_photos
2014-04-26 07:55 am (UTC)
Топливозаправщик и самолёт заземляют не из-за электризации в полёте, а потому что керосин, как диэлектрик, протекая по резиновому шлангу (тоже диэлектрику), может электризоваться. Ну, как если тереть синтетикой о шерсть, к примеру.
kirill_kvs
2014-04-26 03:32 pm (UTC)
Спасибо за уточнение! Не думал об этом. Да, действительно теоретический риск есть здесь, другое дело, почему тогда автовладельцы избавлены от процедуры на автозаправках? Бензин более летучий, нежели керосин, если говорим о вспышке паров.
Написано именно так как написано собственно просто потому, что теория об электризации самолёта в полёте и искре при подсоединении рукава к горловине в миру гораздо более распространена..
lx_photos
2014-04-26 03:40 pm (UTC)
А на заправках тоже есть нечто подобное.
Вы обратили внимание, что пистолеты металлические, и горловины баков - тоже?
kirill_kvs
2014-04-26 03:41 pm (UTC)
Логично, чорт ))))
https://kirill-kvs.livejournal.com/10581.html?page=2#comments
2014-04-26 07:55 am (UTC)
Топливозаправщик и самолёт заземляют не из-за электризации в полёте, а потому что керосин, как диэлектрик, протекая по резиновому шлангу (тоже диэлектрику), может электризоваться. Ну, как если тереть синтетикой о шерсть, к примеру.
kirill_kvs
2014-04-26 03:32 pm (UTC)
Спасибо за уточнение! Не думал об этом. Да, действительно теоретический риск есть здесь, другое дело, почему тогда автовладельцы избавлены от процедуры на автозаправках? Бензин более летучий, нежели керосин, если говорим о вспышке паров.
Написано именно так как написано собственно просто потому, что теория об электризации самолёта в полёте и искре при подсоединении рукава к горловине в миру гораздо более распространена..
lx_photos
2014-04-26 03:40 pm (UTC)
А на заправках тоже есть нечто подобное.
Вы обратили внимание, что пистолеты металлические, и горловины баков - тоже?
kirill_kvs
2014-04-26 03:41 pm (UTC)
Логично, чорт ))))
https://kirill-kvs.livejournal.com/10581.html?page=2#comments
Цитата: Dragon от 25.05.2019 07:18:39Quote:
Грузили багаж, повредили самолёт – ЧП в аэропорту Алматы https://www.ktk.kz/ru/news/video/2019/02/18/113152/Ждемс определений и злорадных смайликов...
В аэропорту Алматы испортили самолет! Из-за этого воздушное судно не смогло вылететь в Астану. Инцидент случился с Фоккером-100, он получил повреждение корпуса.
...
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В аэропорту Алматы испортили самолет! Из-за этого воздушное судно не смогло вылететь в Астану. Инцидент случился с Фоккером-100, он получил повреждение корпуса.
...
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
Цитата: Dragon от 25.05.2019 07:38:26Как давно очевидно, своих для уточнения графика ищешь...
Сегодня мАлбазар отдыхает?
Сегодня мАлбазар отдыхает?
В США разбился пассажирский самолет, угнанный из аэропорта Сиэтла В аэропорту американского города Сиэтл угнали самолет авиакомпании Alaska Airlines. Как пишет Daily Star, инцидент произошел вечером 10 августа. https://www.ktk.kz/ru/newsfeed/article/2018/08/11/100942/
11.08.2018
...
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11.08.2018
...
Использование материалов сайта ktk.kz допускается при наличии гиперссылки непосредственно на Материал, которая должна быть расположена в первом или втором предложениях текста Материалов тем же шрифтом, что и основной текст.
Может хоть на этот инцидент определений и смайликов дождусь...
Sr. Leonsio 25.05.2019 в 15:42:39 # 721711
У кого-то будет жаркий сэкс...