30 лет назад произошла самая крупная железнодорожная катастрофа

В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного.

Цитата: KAN13 от

Цитата: NBE от

В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного. В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного.



В СССР за подобные катастрофы вызванные халатностью расстреливали за милую душу , в те времена откупиться было не возможно . В СССР за подобные катастрофы вызванные халатностью расстреливали за милую душу , в те времена откупиться было не возможно .

Девяти лицам в итоге предъявили обвинения, с максимальной мерой наказания — 5 лет тюрьмы. После суда, который состоялся 26 декабря 1992 года, дело было отправлено на новое «расследование». В результате только двое были осуждены: два года с высылкой за пределы Уфы. Судебное разбирательство, продолжавшееся 6 лет, насчитывало двести томов показаний людей, имевших отношение к строительству газопровода. Но все закончилось наказанием «стрелочников».