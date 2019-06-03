30 лет назад произошла самая крупная железнодорожная катастрофа

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Андроновец 03 Июня 2019 в 15:18:17
Приблизительно в 00 часов 30 минут по местному времени, около поселка Улу-Теляк раздался мощный взрыв — и вверх на 1,5-2 километра поднялся столб огня. Зарево было видно за 100 километров. В деревенских домах вылетели из окон стекла. Взрывная волна повалила непроходимую тайгу вдоль железной дороги на расстоянии трех километров. Столетние деревья горели, как большие спички.
По оценке специалистов, эквивалент взрыва составлял около 300 тонн тротила, по другим оценкам мощность была сравнима с взрывом в Хиросиме — 12 килотонн. В этот момент там проходили два пассажирских поезда — «Новосибирск-Адлер» и «Адлер-Новосибирск». Все пассажиры, следовавшие в Адлер, уже предвкушали отдых на Черном море. Им на встречу ехали те, кто возвращался из отпуска. Взрыв уничтожил 38 вагонов, два электровоза. Еще 14 вагонов взрывная волна сбросила с путей под откос, «завязав» в узлы 350 метров путей.
Как рассказывали очевидцы, десятки людей, выброшенные взрывом из поездов, метались вдоль железной дороги, словно живые факелы. Гибли целыми семьями. Температура была адской — на погибших сохранились оплавленные золотые украшения (а температура плавления золота выше 1000 градусов). В огненном котле люди испарялись, превращались в пепел. Впоследствии всех опознать не удалось, погибшие так обгорели, что невозможно было определить, мужчина это или женщина. Почти треть погибших хоронили неопознанными.
В одном из вагонов ехали юные хоккеисты челябинского «Трактора» (команда 1973 года рождения) — кандидаты в юношескую сборную СССР. Десять парней отправились на отдых. Девять из них погибли. В другом вагоне было 50 челябинских школьников, ехавших на сбор черешни в Молдавию. Когда произошел взрыв, дети крепко спали, и невредимыми осталось только девять человек. Ни один из учителей не выжил.
Что произошло на самом деле на 1710 километре? Рядом с железной дорогой проходил газопровод Сибирь — Урал — Поволжье. По трубе диаметром в 700 мм шел газ высокого давления. Из разрыва магистрали (около двух метров) произошла утечка газа, который разлился по земле, заполнив собой две большие ложбины — от прилегающего леса и до железной дороги. Как оказалось, утечка газа началась там давно, гремучая смесь накапливалась почти месяц. Об этом не раз говорили местные жители и машинисты проходящих поездов — запах газа чувствовался за 8 километров. О запахе в тот же день сообщил и один из машинистов «курортного» поезда. Это были его последние слова. По расписанию, составы должны были разминуться в другом месте, но поезд, следовавший в Адлер, опаздывал на 7 минут. Машинисту пришлось остановиться на одной из станций, где ожидающим врачам проводники передали женщину, у которой начались преждевременные роды. И потом один из поездов, спускаясь в низину, притормозил, и из-под колес полетели искры. Так оба поезда и влетели в смертельное газовое облако, которое взорвалось.
Каким-то чудом преодолев бездорожье, через два часа к месту трагедии прибыли 100 врачебно-сестринских бригад, 138 санитарных машин, три вертолета, работали 14 бригад «скорой помощи», 42 санитарные дружины, а затем и просто грузовики и самосвалы эвакуировали пострадавших пассажиров. Их привозили «вповалку» — живых, раненых, мертвых. Разбираться было некогда, грузили в кромешной тьме и спешке. В первую очередь в больницы отправляли тех, кого можно было спасти.
Людей со стопроцентными ожогами оставляли — помогая одному такому безнадежному, можно было потерять двадцать человек, у которых был шанс выжить. Больницы Уфы и Аши, принявшие основную нагрузку, были переполнены. Американские врачи, прибывшие в Уфу на помощь, увидев пациентов ожогового Центра, констатировали: «выживет не более 40 процентов, этих и этих вообще лечить не надо». Наши врачи сумели спасти более половины из тех, кого уже считали обреченными.
Следствие о причинах катастрофы вела Прокуратура СССР. Выяснилось, что трубопровод оставался практически без присмотра. К этому времени, из экономии или халатности были отменены облеты трубопровода, упразднена должность обходчика. Девяти лицам в итоге предъявили обвинения, с максимальной мерой наказания — 5 лет тюрьмы. После суда, который состоялся 26 декабря 1992 года, дело было отправлено на новое «расследование». В результате только двое были осуждены: два года с высылкой за пределы Уфы. Судебное разбирательство, продолжавшееся 6 лет, насчитывало двести томов показаний людей, имевших отношение к строительству газопровода. Но все закончилось наказанием «стрелочников».
Рядом с местом катастрофы сооружен восьмиметровый мемориал. На гранитной плите выбиты имена 575 жертв. Здесь ж, покоятся 327 урн с прахом. Вокруг мемориала за 28 лет выросли сосны — на месте прежних, погибших. Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги построило новый остановочный пункт — «Платформа 1710 километр». Все электрички, идущие из Уфы на Ашу, делают здесь остановку. У подножья монумента лежат несколько маршрутных досок с вагонов поезда Адлер — Новосибирск.
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Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: NBE от 03.06.2019 10:16:38
В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного.
В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного.
В СССР за подобные катастрофы вызванные халатностью расстреливали за милую душу , в те времена откупиться было не возможно .
Цитата: KAN13 от 03.06.2019 11:34:32
В СССР за подобные катастрофы вызванные халатностью расстреливали за милую душу , в те времена откупиться было не возможно .
Цитата: NBE от 03.06.2019 10:16:38
В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного.
В капитализме халатность возникает из за отсутствия денег или экономии денег, в социализме из за равенство, где все ответственны, но нет одного ответственного.
В СССР за подобные катастрофы вызванные халатностью расстреливали за милую душу , в те времена откупиться было не возможно .
Quote:
Девяти лицам в итоге предъявили обвинения, с максимальной мерой наказания — 5 лет тюрьмы. После суда, который состоялся 26 декабря 1992 года, дело было отправлено на новое «расследование». В результате только двое были осуждены: два года с высылкой за пределы Уфы. Судебное разбирательство, продолжавшееся 6 лет, насчитывало двести томов показаний людей, имевших отношение к строительству газопровода. Но все закончилось наказанием «стрелочников».У СССР много плюсов, но идеализировать его тоже не стоит.
Стоит , я вообще сомневаюсь что мы когда нибудь достигнем уровня развития СССР . По крайней мере сегодня мы движемся в обратном направлении и это у нас отлично получается .
Или почему мы так плохо живём, потому что ССР все из нас высосало!
30 лет прошло, 30 лет Карл. Может ещё вспомним Чингиз хана?
Цитата: КЕДЫ от 03.06.2019 12:30:12
Ровно за год до этого тоже взорвался поезд около Нижнего Новгорода на котором вещли взрывчатку в Степногорск. Куча людей погибла.
Ровно за год до этого тоже взорвался поезд около Нижнего Новгорода на котором вещли взрывчатку в Степногорск. Куча людей погибла.
Причем взрыв был из-за каких-то гвоздей, которые поленились загнуть.
Цитата: koshkoed от 03.06.2019 16:33:12оооо мля вот тут можно поподробнее! Что конкретно ссср у вас высосало?
потому что ССР все из нас высосало!
потому что ССР все из нас высосало!