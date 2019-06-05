Куда же смотрели спасатели?

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GoodZone 05 Июня 2019 в 08:00:34
Девочка отдыхала в составе группы пришкольного лагеря. Чиновница рассказала журналистам о том, закроют ли теперь эти организации дневного пребывания детей на каникулах.
- Наши сотрудники были на месте происшествия. Держим на контроле ситуацию, но тем не менее мы предложили усилить безопасность. Мы уже собрали всех наших людей, еще раз объяснили, как себя вести. Но школьные лагеря будут работать в прежнем режиме, - высказалась Шамшидинова вчера в кулуарах правительства.
Глава ведомства напомнила о совместном приказе МОН и МВД по организации обучения плаванию детей, нацеленном как раз таки на предотвращение несчастных случаев на воде.
- Такая работа проводится, и действительно за последнее время количество детей, которые умеют себя вести на воде, увеличивается. Что касается людей, которые работают в летних лагерях, они в обязательном порядке проходят обучение. Ведь каждый учитель несет ответственность за безопасность детей, - сказала министр.
Куляш Шамшидинова отметила, что сотрудники Минобразования и науки не имеют права разглашать информацию, пока идет следствие, но сообщила один нюанс.
- Единственный момент: свидетели говорят, что это (смерть девочки. - Т. Г.) произошло очень быстро, за очень короткое время, - обмолвилась министр.
Глава МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ в кулуарах со своей стороны добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, изучаются записи с камер видеонаблюдения и проводится судебно-медицинская экспертиза. По его словам, следствие сейчас разбирается, где находился спасатель, “почему не принял оперативных мер”, и определяет ответственность организаторов школьного лагеря за обеспечение безопасности.
- Нас не привлекали к этому расследованию. Но если к нам поступит обращение со стороны правоохранительных органов по тому, насколько бассейн был обеспечен медперсоналом, было ли там необходимое оборудование, медикаменты для экстренной помощи и насколько квалифицированны все сотрудники, тогда мы проведем расследование. Если будут выявлены нарушения, то примутся меры - административный штраф, отстранение от работы и отзыв сертификата специалистов, - выразил по телефону свою готовность помочь глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас БАЙГАБУЛОВ.
К слову, сейчас популярный в столице бассейн, а точнее пляжный клуб при ТРЦ, не работает. Как сказали газете “Время” менеджеры “Хан-Шатыра”, “он временно закрыт по техническим причинам на неопределенное время”.
Напомним, учащаяся 10-й школы-гимназии 2010 года рождения утонула в пляжном клубе Sky Beach club в понедельник. Она находилась на отдыхе вместе с другими 200 детьми из пришкольного лагеря, которых сопровождали 24 воспитателя и вожатых. На месте также были трое спасателей, менеджер пляжного клуба и медик торгового центра, который пытался привести девочку в чувство, но помочь ребенку не удалось. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.
https://time.kz/articles/zloba/2019/06/04/kuda-zhe-smotreli-spasateli
Комментарии, по рейтингу, по дате
Теперь она утонула? Насколько мне известно, человек в течение 4 минут утонуть не может. Были случаи, когда от утопления откачивали и через 10-15 минут. Последствия для мозга, естественно, но человек живой.