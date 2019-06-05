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Куда же смотрели спасатели?
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GoodZone 05 Июня 2019 в 08:00:34
Министр образования и науки Куляш ШАМШИДИНОВА прокомментировала гибель первокласс­ницы в бассейне столичного ТРЦ “Хан-Шатыр”.

Девочка отдыхала в составе группы пришкольного лагеря. Чиновница рассказала журналистам о том, закроют ли теперь эти организации дневного пребывания детей на каникулах.

- Наши сотрудники были на месте происшествия. Держим на контроле ситуацию, но тем не менее мы предложили усилить безо­пасность. Мы уже собрали всех наших людей, еще раз объяснили, как себя вести. Но школьные лагеря будут работать в прежнем режиме, - высказалась Шамшидинова вчера в кулуарах правительства.

Глава ведомства напомнила о совместном приказе МОН и МВД по организации обучения плаванию детей, нацеленном как раз таки на предотвращение несчастных случаев на воде.

- Такая работа проводится, и действительно за последнее время количество детей, которые умеют себя вести на воде, увеличивается. Что касается людей, которые работают в летних лагерях, они в обязательном порядке проходят обучение. Ведь каждый учитель несет ответственность за безопасность детей, - сказала министр.

Куляш Шамшидинова отметила, что сотрудники Минобразования и науки не имеют права разглашать информацию, пока идет следствие, но сообщила один нюанс.

- Единственный момент: свидетели говорят, что это (смерть девочки. - Т. Г.) произошло очень быстро, за очень короткое время, - обмолвилась министр.

Глава МВД Ерлан ТУРГУМБАЕВ в кулуарах со своей стороны добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело, изу­чаются записи с камер видеонаблюдения и проводится судебно-медицинская экспертиза. По его словам, следствие сейчас разбирается, где находился спасатель, “почему не принял оперативных мер”, и определяет ответственность организаторов школьного лагеря за обеспечение безопас­ности.

- Нас не привлекали к этому расследованию. Но если к нам поступит обращение со стороны правоохранительных органов по тому, насколько бассейн был обеспечен медперсоналом, было ли там необходимое оборудование, медикаменты для экстренной помощи и насколько квалифицированны все сотрудники, тогда мы проведем расследование. Если будут выявлены нарушения, то примутся меры - административный штраф, отстранение от работы и отзыв сертификата специалистов, - выразил по телефону свою готовность помочь глава департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг города Нур-Султана Садвакас БАЙГАБУЛОВ.

К слову, сейчас популярный в столице бассейн, а точнее пляжный клуб при ТРЦ, не работает. Как сказали газете “Время” менеджеры “Хан-Шатыра”, “он временно закрыт по техническим причинам на неопределенное время”.

Напомним, учащаяся 10-й школы-гимназии 2010 года рождения утонула в пляжном клубе Sky Beach club в понедельник. Она находилась на отдыхе вместе с другими 200 детьми из пришкольного лагеря, которых сопровождали 24 воспитателя и вожатых. На месте также были трое спасателей, менеджер пляжного клуба и медик торгового центра, который пытался привести девочку в чувство, но помочь ребенку не удалось. Прибывшая на место происшествия бригада скорой помощи констатировала смерть девочки.

https://time.kz/articles/zloba/2019/06/04/kuda-zhe-smotreli-spasateli
Комментарии, по рейтингу, по дате
  acid 05.06.2019 в 09:34:06   # 722873
я не понял, изначально говорили, что ей стало плохо
Теперь она утонула? Насколько мне известно, человек в течение 4 минут утонуть не может. Были случаи, когда от утопления откачивали и через 10-15 минут. Последствия для мозга, естественно, но человек живой.
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