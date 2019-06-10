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Корь пришла в МГУ
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едридмадрид 10 Июня 2019 в 09:52:45
В Москве Институт Азии и Африки МГУ оказался закрыт из-за эпидемии кори, сообщает РИА «Новости».

В пятницу, 7 июня, карантин по кори был введен на факультете журналистики, который также находится в центре Москвы на Моховой улице.

Отмечается, что Роспотребнадзор проводит эпидемиологическое расследование в связи с регистрацией случая заболевания.

До этого на факультете журналистики МГУ перенесли день встречи выпускников с целью предупреждения распространения кори среди студентов и сотрудников.

Карантин был введен в связи с регистрацией случая кори у сотрудника университета.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 10.06.2019 в 11:18:56   # 723413
Один случай, наверно, всё же не повод говорить об эпидемии и чего-то там закрывать
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