В разрастающейся "мертвой" зоне Мексиканского залива гибнет все живое

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danilov 14 Июня 2019 в 11:16:16
Такие данные привели исследователи из Университета штата Луизиана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на National Geographic.
Год от года таких зон в Мировом океане появляется все больше, а уже имеющиеся увеличивают свою площадь. Безжизненная область в Мексиканском заливе образовалась несколько десятилетий назад, и ее размер колебался в зависимости от погодных условий.
Как сообщается, причиной увеличения "мертвой" зоны в последнее время стали интенсивные дожди в бассейне Миссисипи. Первыми от них пострадали фермеры: многие не смогли посеять сельскохозяйственные культуры. Однако поля уже были обильно удобрены, и в результате бурные потоки речной воды, перенасыщенные удобрениями и другими химикатами, а также тонны сточных вод устремились к заливу.
Это обусловило активный рост водорослей вдоль побережья штатов Луизиана и Техас, которые "вытягивали" кислород из окружающей среды.
Низкий уровень кислорода оказывает воздействие на рыб, крабов и других подводных обитателей: те, кто успевает уплыть, покидают зону с неблагоприятными условиями, а остальные погибают от гипоксии – гибнут даже целые коралловые рифы. При этом животные, столкнувшиеся с нехваткой кислорода, замедляют свой рост: это отчетливо видно на примере креветок, которые первыми "убегают от удушья", но остаются мелкими, и цена на них затем сильно падает.
Ученые не дают благоприятных прогнозов: они советуют использовать меньше удобрений, но это лишь один из многочисленных аспектов появления "мертвых" зон. С изменением климата растет температура Мирового океана, а теплая вода сама по себе менее насыщена кислородом, чем холодная. А интенсивные ливни, которых происходит все больше, продолжат доставлять в океан сточные воды и другие посторонние примеси.
https://nat-geo.ru/nature/v-meksikanskom-zalive-razrastaetsya-mertvaya-zona-chem-eto-grozit/
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