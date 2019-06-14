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В разрастающейся "мертвой" зоне Мексиканского залива гибнет все живое
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danilov 14 Июня 2019 в 11:16:16
Участок с бескислородной средой в Мексиканском заливе в этом году вырастет до рекордных показателей: 20 200 - 22 560 квадратных километров, что сопоставимо по размерам со Словенией, Сальвадором или Израилем.





Такие данные привели исследователи из Университета штата Луизиана, передает Tengrinews.kz со ссылкой на National Geographic.

Год от года таких зон в Мировом океане появляется все больше, а уже имеющиеся увеличивают свою площадь. Безжизненная область в Мексиканском заливе образовалась несколько десятилетий назад, и ее размер колебался в зависимости от погодных условий.

Как сообщается, причиной увеличения "мертвой" зоны в последнее время стали интенсивные дожди в бассейне Миссисипи. Первыми от них пострадали фермеры: многие не смогли посеять сельскохозяйственные культуры. Однако поля уже были обильно удобрены, и в результате бурные потоки речной воды, перенасыщенные удобрениями и другими химикатами, а также тонны сточных вод устремились к заливу.

Это обусловило активный рост водорослей вдоль побережья штатов Луизиана и Техас, которые "вытягивали" кислород из окружающей среды.

Низкий уровень кислорода оказывает воздействие на рыб, крабов и других подводных обитателей: те, кто успевает уплыть, покидают зону с неблагоприятными условиями, а остальные погибают от гипоксии – гибнут даже целые коралловые рифы. При этом животные, столкнувшиеся с нехваткой кислорода, замедляют свой рост: это отчетливо видно на примере креветок, которые первыми "убегают от удушья", но остаются мелкими, и цена на них затем сильно падает.

Ученые не дают благоприятных прогнозов: они советуют использовать меньше удобрений, но это лишь один из многочисленных аспектов появления "мертвых" зон. С изменением климата растет температура Мирового океана, а теплая вода сама по себе менее насыщена кислородом, чем холодная. А интенсивные ливни, которых происходит все больше, продолжат доставлять в океан сточные воды и другие посторонние примеси.

https://nat-geo.ru/nature/v-meksikanskom-zalive-razrastaetsya-mertvaya-zona-chem-eto-grozit/
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