Пожар в гостинице Атырау: более 30 детей эвакуировали

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danilov 17 Июня 2019 в 12:29:45
Сообщение о пожаре в гостинице "Райхан" по улице Ауэзова поступило 16 июня в 01.19 на пульт 101 города Атырау. "Возгорание произошло в парильном помещении сауны, расположенной на цокольном этаже. По прибытии к месту вызова пожарные по лестничному маршу спасли троих детей и эвакуировали 31 человека, в том числе 29 детей", - сообщили в Комитете по ЧС.
Оказалось, эвакуированные дети приехали на соревнования из Уральска. Пожар ликвидирован в 02.33 на площади 9 квадратных метров. Обошлось без жертв и пострадавших. Причина пожара устанавливается. В тушении пожара были задействованы 26 человек личного состава и пять единиц пожарной техники ДЧС Атырауской области, а также 20 сотрудников полиции и шесть единиц техники.
https://tengrinews.kz/events/pojar-v-gostinitse-atyirau-bolee-30-detey-evakuirovali-371467/
Всё-таки как много в нашей стране истинных мужчин и батыров. Сильных, скромных, отважных. Вчера ночью в жилгородке Атырау загорелась гостиница. Ребята, работающие в кафе «Айва», и Нуркен - охранник ресторана «Башня», увидев пожар, пробрались на второй этаж. Они разбили окна и спасли из огня 34 ребёнка возрасте 7-8 лет.
Дети приехали из Уральска на соревнование. Пока Нуркен и парни вытаскивали из огня детей, водители и таксисты в спешном порядке убирали автомобили, чтобы расчистить парковку для пожарных машин. Другие парни выносили из магазина воду и отпаивали ею детей, наглотавшихся дыма. Всё выполнялось быстро и сплочённо. Потом у Нуркена спросили, знал ли он, что в пожаре были дети?
Он ответил: «Не знал. Разбив окно второго этажа, увидел четырёх спящих детей. Схватил их и подал товарищу. Затем начали выносить остальных. Из-за дыма было тяжело дышать, искали детей по всем этажам. Двигались согнувшись. На третьем этаже двоих детей обнаружил под кроватью, где они пытались спрятаться от огня».
Спасли всех, дети не пострадали. Только одну женщину вынесли без сознания. Скорее всего это работница гостиницы.
Нуркен, спасибо тебе за 34 спасённые жизни, за 34 предотвращённые трагедии. Спасибо всем людям, помогавшим при спасении детей. Спасибо родителям, воспитавшим настоящих людей и Героев! Фото Нуркена, к сожалению, пока нет. На снимке Айбар, предоставивший бесплатно свою гостиницу детям после пожара
Нуркену 21 год, студент из Тараза
Александр Цой
Комментарии, по рейтингу, по дате
Мужчина !
Всё-таки как много в нашей стране истинных мужчин и батыров. Сильных, скромных, отважных.