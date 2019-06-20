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Офицер спас солдата от разрыва гранаты
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Jopavogne 20 Июня 2019 в 13:17:36
На занятиях офицер обучал молодых призывников метанию оборонительной гранаты с места из окопа. Такие занятия проводятся на постоянной основе.

- Один из новобранцев, резко ощутив на себе всю тяжесть ответственности и немного растерявшись, роняет гранату с выдернутой чекой в окоп… Заметив это, не колеблясь ни секунды (после срабатывания ударно-спускового механизма граната взрывается через 3-4 секунды), полковник Смицких хватает гранату и выбрасывает ее на безопасное место, накрыв при этом своим телом юного солдата. Граната разорвалась в безопасном месте, но вследствие рикошета от стены окопа оба военнослужащих получили различные осколочные ранения, - говорится в сообщении.



Военнослужащим была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом, далее они доставлены в военный госпиталь КНБ. Состояние удовлетворительное, угроз для жизни нет.

Источник:www.zakon.kz
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 20.06.2019 в 14:06:15   # 724456
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  SPYKER X 20.06.2019 в 14:36:38   # 724464
Настоящий полковник!
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  shlenchak 20.06.2019 в 14:45:48   # 724466
вот это мужик
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  Софруджу 20.06.2019 в 16:50:06   # 724494
Уже были такие случаи. Даже стихи помню "Ошибка солдата - упала граната..." Но там офицер погиб. Хорошо, что тут оба живы. Браво, полковник!
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