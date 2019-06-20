Офицер спас солдата от разрыва гранаты

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Jopavogne 20 Июня 2019 в 13:17:36
- Один из новобранцев, резко ощутив на себе всю тяжесть ответственности и немного растерявшись, роняет гранату с выдернутой чекой в окоп… Заметив это, не колеблясь ни секунды (после срабатывания ударно-спускового механизма граната взрывается через 3-4 секунды), полковник Смицких хватает гранату и выбрасывает ее на безопасное место, накрыв при этом своим телом юного солдата. Граната разорвалась в безопасном месте, но вследствие рикошета от стены окопа оба военнослужащих получили различные осколочные ранения, - говорится в сообщении.
Военнослужащим была оказана первая медицинская помощь дежурным врачом, далее они доставлены в военный госпиталь КНБ. Состояние удовлетворительное, угроз для жизни нет.
Источник:www.zakon.kz
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