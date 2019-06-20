У многоэтажки в Алматы обрушилась обшивка фасада

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danilov 20 Июня 2019 в 13:50:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
Хотя мало ли? И под ноги тоже и в стороны...
Цитата: arhar от 20.06.2019 08:18:08
Имя застройщика? А есть еще жк жагалау, там с фасада при мне плитка полетела, так что когда заходите в такие строения, поглядывайте вверх...
Хотя мало ли? И под ноги тоже и в стороны...
Имя застройщика? А есть еще жк жагалау, там с фасада при мне плитка полетела, так что когда заходите в такие строения, поглядывайте вверх...
Хотя мало ли? И под ноги тоже и в стороны...
Сначала компания Серт строила, потом Exlusive stroi