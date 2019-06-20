 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
У многоэтажки в Алматы обрушилась обшивка фасада
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 20 Июня 2019 в 13:50:29
Комментарии, по рейтингу, по дате
  arhar 20.06.2019 в 14:18:08   # 724458
Имя застройщика? А есть еще жк жагалау, там с фасада при мне плитка полетела, так что когда заходите в такие строения, поглядывайте вверх...
Хотя мало ли? И под ноги тоже и в стороны...
поощрить | покарать
  Stalin 20.06.2019 в 14:36:21   # 724463
Цитата: arhar от 20.06.2019 08:18:08
Имя застройщика? А есть еще жк жагалау, там с фасада при мне плитка полетела, так что когда заходите в такие строения, поглядывайте вверх...
Хотя мало ли? И под ноги тоже и в стороны...

Сначала компания Серт строила, потом Exlusive stroi
поощрить | покарать
  irishman 20.06.2019 в 14:37:28   # 724465
ЖК Панорама, по ул. Толе Би, напротив озера Сайран
поощрить | покарать
  shlenchak 20.06.2019 в 15:55:46   # 724478
«и так сойдет»
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь