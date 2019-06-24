В Арыси мощные взрывы

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danilov 24 Июня 2019 в 10:01:16
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24 июня 2019 года в 09:20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арысь Туркестанской области. На место вызова привлечены 52 человек личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также 4 единиц техники, 23 человека личного состава и 1 кинологический расчет г.Шымкент.
В настоящее время проводятся пожарные и эвакуационные работы.
Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.
На данный момент создана рабочая группа во главе акимом области.
Пресс - служба акима города Арысь
Жителей города эвакуируют в Шымкент
Все мероприятия организуют департамент по ЧС, акиматы Туркестанской области и Шымкента. В Шымкенте, по данным пресс-службы ЧС Туркестанской области, открыты 15 эвакуационных пунктов, куда уже в ближайшее время доставят людей.
40 автобусов выехали за первой партией жителей. Всего в Арыси проживает около 43 тысяч человек.
Минобороны сделало заявление после взрыва в воинской части в Арыси
"24 июня текущего года на одном из арсеналов Вооруженных сил Казахстана, расположенном рядом с населенным пунктом Арысь Туркестанской области, произошло возгорание, повлекшее разрывы части боеприпасов. На данный момент жертв и пострадавших нет. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются", - отмечается в сообщении Минобороны.
Также в оборонном ведомстве страны добавили, что к месту происшествия направлена специально созданная руководством министерства комиссия, которая организует мероприятия по ликвидации и минимизации последствий чрезвычайного происшествия.
По данным департамента по ЧС Туркестанской области, в настоящий момент продолжается эвакуация местных жителей в Шымкент. Открыта горячая линия: +7 (7252) 44 94 72. На место происшествия выехал аким Туркестанской области Умирзак Шукеев. На месте ЧП, по данным пресс-службы Арыси, работают 52 человека личного состава и 12 единиц пожарной техники ДЧС Туркестанской области, также четыре единицы техники, 23 человека личного состава и один кинологический расчет из Шымкента.
На данный момент создана рабочая группа во главе с акимом области Умирзаком Шукеевым
Ситуация в Арыси взята под контроль акимом области.
Аким Туркестанской области У. Шукеев прибыл в г.Арысь, где произошел взрыв в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856.
На данный момент создан специальный штаб, а представители правоохранительных органов и военные находятся в зоне ЧС. Всех жителей эвакуируют. По трем направлениям организованы лагеря:
1. Поворот Акдала;
2. 41 разъезд;
3. Водозабор.
По данным трем направлениям будут курсировать военные машины, двухмостовые камазы, специальный отряд. На месте прибытия жителей встретят акимы районов, распределят их по лагерям размещения.
Все социальные объекты (дети, больницы) будут эвакуировать сотрудники полиции.
Отметим, что опасности от водохранилища Боген нет, ситуацию взяли под контроль соответствующие специалисты.
Также сообщаем, что в Отырарском и Ордабасинском районе развернуты дополнительные госпитали на 100 мест, работают 30 карет скорой медицинской помощи.
Эвакуация ВЧ
Заявление Акима Туркестанской области Умирзака Шукеева по поводу ЧС в г. Арысь
Во дворе снаряд
На дороге
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Mustang от 24.06.2019 04:11:44
А поподробнее?
А поподробнее?
Операцию "Ы" смотрели?
Чардару платину взрывать будут наверное
Любитель ММА 24.06.2019 в 11:59:12 # 724791
Цитата: SPYKER X от 24.06.2019 06:23:10
Меня одного удивляет, где все службы, где оцепление??? Ни на одном видео не увидел даже ни одного полицейского...
Меня одного удивляет, где все службы, где оцепление??? Ни на одном видео не увидел даже ни одного полицейского...
Не до этого, готовятся к предстоящему празднику
Цитата: SPYKER X от 24.06.2019 06:23:10
Меня одного удивляет, где все службы, где оцепление??? Ни на одном видео не увидел даже ни одного полицейского...
Меня одного удивляет, где все службы, где оцепление??? Ни на одном видео не увидел даже ни одного полицейского...
Как где? Шаурму едят напротив и смотрят
Ержан Исакулов, депутат Мажилиса Парламента РК: - В арсенале Министерства обороны в городе Арыси хранятся многомиллионные боеприпасы и снаряды, вывезенные из Афганистана после вывода войск СССР.
Подобные происшествия могут повториться и в будущем и в большем масштабе с более тяжёлыми последствиями.
https://www.ktk.kz/ru/news/video/2009/03/25/3536/
№ 157. Приказ о пожаре и взрыве боеприпасов в артиллерийском складе САВО № 42
№ 0412 16 августа 1943 г.
6 июля 1943 года в окружном артиллерийском складе САВО № 42 (ст. Арысь) произошел взрыв боеприпасов, расположенных в штабелях на открытом воздухе и в хранилищах.
В результате взрывов и возникшего пожара убито 4 и ранено 46 человек, уничтожено боеприпасов 414 вагонов, сгорело и разрушено ряд хранилищ, зданий, навесов и различное ценное имущество.
Возникновение взрыва, повлекшего за собой пожар, быстрое распространение и значительные размеры его по территории склада явилось следствием грубых нарушений руководства службы «Хранение и сбережение артиллерийского имущества в центральных и окружных складах АУ РККА» со стороны администрации склада и окружного артиллерийского командования, а также преступно-халатного отношения к делу хранения военного имущества со стороны командования округа. Установлено, что:
а) на технической территории склада хранились трофейные и возвращенные из фронтовых частей боерипасы, подлежавшие сортировке и проверке их безопасности на специально отведенной эвакошющадке;
б) хранение боеприпасов не было организовано. Боеприпасы были навалены беспорядочными штабелями разной емкости, сплошной лентой вдоль ж. д. линии и в промежутках между хранилищами, без соблюдения положенных разрывов;
в) техническая территория склада была сплошь покрыта сухой, не скошенной травой, что представляло в пожарном отношении особую опасность летом в условиях Средней Азии;
г) на технической территории склада хранилась порожняя укупорка, как отдельными ящиками, так и штабелями;
д) полная неорганизованность тушения возникшего пожара (отсутствие лопат, недостаток воды) и полная растерянность при этом руководящего состава склада.
Все эти преступные нарушения правил хранения и сбережения боеприпасов, повлекшие за собой бессмысленную гибель людей и большого количества ценного боевого имущества, могли иметь место только в силу отсутствия повседневного и тщательного контроля за работой единственного в округе склада, а также должной требовательности со стороны соответствующих начальников, начиная с командующего войсками и члена военного совета округа.
http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1943-1945/07.html
KapitanNemo 24.06.2019 в 14:37:54 # 724811
Про поезда есть информация?
Там много пассажирских и грузовых поездов проходят.
Цитата: SPYKER X от 24.06.2019 06:23:10
Меня одного удивляет, где все службы, где оцепление??? Ни на одном видео не увидел даже ни одного полицейского...
Меня одного удивляет, где все службы, где оцепление??? Ни на одном видео не увидел даже ни одного полицейского...
Реально, паника и хаус кругом
KapitanNemo 24.06.2019 в 15:06:24 # 724816
Цитата: Свомпи от 24.06.2019 09:49:14
Не хотят высшие силы что бы кого то хоронили в Туркестане, гневаются на небесах.
Не хотят высшие силы что бы кого то хоронили в Туркестане, гневаются на небесах.
Наши высшие выше ихних. Никуда не денутся, придется.
Все мы гости 24.06.2019 в 17:10:01 # 724844
Цитата: Дэн от 24.06.2019 05:08:48
Чардару платину взрывать будут наверное
Чардару платину взрывать будут наверное
Блять, кто эту инфу распространяет, зачем взырвать Бугунь, Шардару или Коксарай. Просто так что ли?
Все водохранилища находятся на расстоянии от 30 км и больше. Каким образом подрыв может помочь?
Цитата: Софруджу от 24.06.2019 11:15:28
Что-то, вообще, не понял. Зачем эвакуация города? Это уже очень серьёзно. Или только близлежащих территорий?
Что-то, вообще, не понял. Зачем эвакуация города? Это уже очень серьёзно. Или только близлежащих территорий?
Много неразорвавшихся боеприпасов,зачем жертвы нужны.
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Цитата: Свомпи от 24.06.2019 13:47:47
Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Я не вижу смысла отключать инет в данной ситуации. Почему не берете во внимание то, что сети были просто перегружены? Один ватцап взорвал наверное весь трафик. Плюс ко всему, скорее всего, в Арысе были перебои с электроэнергией, что тоже могло повлиять на сотовую связь.
Цитата: Alice004 от 24.06.2019 11:04:04
Подробностей не знаю, но мне кажется власти хорошо сработали. Людей быстро эвакуировали, много автобусов отправили, грузовиков. Центральная мечеть разместила 500 человек, плюс еще 15 пунктов для приема эвакуированных. Высылают по вотсапу адреса пунктов, телефоны. Быстро разместили списки эвакуированных детей из детских садов Арыси, и где их можно найти в Шымкенте. Выслали предупреждение о распространении ложной информации во избежание паники. Создали мед.штаб в Ордабасинском районе, доставили всех врачей. Молодцы.
Подробностей не знаю, но мне кажется власти хорошо сработали. Людей быстро эвакуировали, много автобусов отправили, грузовиков. Центральная мечеть разместила 500 человек, плюс еще 15 пунктов для приема эвакуированных. Высылают по вотсапу адреса пунктов, телефоны. Быстро разместили списки эвакуированных детей из детских садов Арыси, и где их можно найти в Шымкенте. Выслали предупреждение о распространении ложной информации во избежание паники. Создали мед.штаб в Ордабасинском районе, доставили всех врачей. Молодцы.
А вы не только хабароподобные СМИ читайте. 500 человек это вам не весь Арысь, их там более 40-ка тыс. Какие автобусы большая часть людей сами эвакуировались на грузовиках не предназначенных для перевозки людей, кто в багажниках авто, и т.д. Люди все в спешке выбегали кто куда, кто как мог. Очень много те кто потеряли своих детей до сих пор ищут. А власти да молодцы слов нет отреагировали оперативно ОТКЛЮЧИЛИ ИНТЕРНЕТ . Это они могут.
Стоит собраться маленькой толпой, мигом и ОМОН и полиция и колонна автобусов прибудет, а когда бедствие только спустя несколько часов начали шевелиться.
Цитата: X-Daemon от 24.06.2019 14:47:27
link=previd=105435#724841 date=1561374244]
А вы не только хабароподобные СМИ читайте.
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А вы не только хабароподобные СМИ читайте.
Давайте, я без вас разберусь какие СМИ мне читать и как фильтровать информацию.
Цитата: Directrix от 24.06.2019 14:40:24
Я не вижу смысла отключать инет в данной ситуации. Почему не берете во внимание то, что сети были просто перегружены? Один ватцап взорвал наверное весь трафик. Плюс ко всему, скорее всего, в Арысе были перебои с электроэнергией, что тоже могло повлиять на сотовую связь.
Цитата: Свомпи от 24.06.2019 13:47:47
Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Я не вижу смысла отключать инет в данной ситуации. Почему не берете во внимание то, что сети были просто перегружены? Один ватцап взорвал наверное весь трафик. Плюс ко всему, скорее всего, в Арысе были перебои с электроэнергией, что тоже могло повлиять на сотовую связь.
Да вы что серьезно? А что VPN может эти перегрузки устранять? Или перебои с электричеством тоже устраняет?
Цитата: Directrix от 24.06.2019 14:40:24
Я не вижу смысла отключать инет в данной ситуации. Почему не берете во внимание то, что сети были просто перегружены? Один ватцап взорвал наверное весь трафик. Плюс ко всему, скорее всего, в Арысе были перебои с электроэнергией, что тоже могло повлиять на сотовую связь.
Цитата: Свомпи от 24.06.2019 13:47:47
Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??
Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.
Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.
И эта страна хочет строить АЭС???!
Я не вижу смысла отключать инет в данной ситуации. Почему не берете во внимание то, что сети были просто перегружены? Один ватцап взорвал наверное весь трафик. Плюс ко всему, скорее всего, в Арысе были перебои с электроэнергией, что тоже могло повлиять на сотовую связь.
Перегруз трафика влияет на передачу картинок и видоса, даже при самой низкой скорости менеджеры пропускают буквы и локацию.