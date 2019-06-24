В Арыси мощные взрывы

Цитата: Свомпи от

Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??

Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.

Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.

И эта страна хочет строить АЭС???! Искали племянниц, нашли. Своими силами, слава Богу все хорошо с ними, а к тому что власти среагировали отлично в ковычках, нахуям блокировать интернет в таких ситуациях??Ребенок в панике, не может объяснить где находиться, на какой то сопке.Сука, у нас одно решение на все проблемы, вырубить интернет.И эта страна хочет строить АЭС???!

Я не вижу смысла отключать инет в данной ситуации. Почему не берете во внимание то, что сети были просто перегружены? Один ватцап взорвал наверное весь трафик. Плюс ко всему, скорее всего, в Арысе были перебои с электроэнергией, что тоже могло повлиять на сотовую связь.