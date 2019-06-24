Токаев отправился в Арысь

Цитата: GoodZone от

вопрос - ЗАЧЕМ?

Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени? вопрос - ЗАЧЕМ?Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени?

Бля напиши это лично Токаеву, ато так ахуенно умно написано, только пользы от твоего комента такой же как от его везита в Арысь.