Токаев отправился в Арысь

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danilov 24 Июня 2019 в 19:49:49
Главу государства сопровождают вице-премьер Женис Касымбек и руководители ответственных государственных органов.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени?
Цитата: GoodZone от 24.06.2019 14:30:47Бля напиши это лично Токаеву, ато так ахуенно умно написано, только пользы от твоего комента такой же как от его везита в Арысь.
вопрос - ЗАЧЕМ?
Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени?
вопрос - ЗАЧЕМ?
Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени?
Цитата: Сила от 24.06.2019 14:46:48
Цитата: GoodZone от 24.06.2019 14:30:47Бля напиши это лично Токаеву, ато так ахуенно умно написано, только пользы от твоего комента такой же как от его везита в Арысь.
вопрос - ЗАЧЕМ?
Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени?
вопрос - ЗАЧЕМ?
Чем создавать видимость озабоченности и суетиться, лучше направьте сэкономленные деньги пострадавшим. Визит то наверное не копейки обошелся бюджету, а реальной пользы я придумать не могу, можно все по телефону решить. Или не доверяют у нас чиновникам до такой степени?
Ну вот возьми и "напиши это лично Токаеву", о том что я не написал "это лично Токаеву"... Мне "это лично" не нужно, я выразил свое мнение там, где захотел. Если ему нужно будет, он прочтет. А если ты с чем-то не согласен - пиши кому хочешь, но сам...