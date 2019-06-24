ЧП в Арыси: количество госпитализированных достигло 52 человек

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danilov 24 Июня 2019 в 21:48:30
По состоянию на 20:00 местного времени общее число обращений составило 52 человека. Это Туркестанская область, включая Шымкент. 34 из них госпитализированы, ранее сообщалось о 31 человеке. Зафиксирован один летальный случай. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Сообщается, что для оказания экстренной медицинской помощи мобилизованы 22 бригады скорой медицинской помощи города Арысь, Ордабасинского района, городов Туркестан, Кентау и Шымкент.
В целях оказания экстренной медицинской помощи по линии санитарной авиации мобилизованы две мультидисциплинарные бригады в составе травматологов, реаниматологов, комбустиологов.
Кроме того, мобилизованы и находятся в полной готовности 16 бригад СМП в Жамбылской и Кызылординской областях.
Для обеспечения оперативной транспортировки в случае необходимости готовы два вертолета санитарной авиации с оснащенным оборудованием и медицинской бригадой на борту.
"Министерством здравоохранения и местными исполнительными органами прилагаются всевозможные усилия для оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим в результате ЧС", - отмечается в сообщении.
Министр обороны Нурлан Ермекбаев на специальном брифинге сообщил, что в Арыси нет и не может быть радиации. Там же глава региона Умирзак Шукеев добавил, что взрывы могут продолжаться несколько дней.
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/chp-v-aryisi-kolichestvo-gospitalizirovannyih-vyiroslo-372149/
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