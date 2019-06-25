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Списки эвакуированных и пункты эвакуации жителей Арыси
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danilov 25 Июня 2019 в 09:19:19
Список эвакуированных

Эвакуац.пункты
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 25.06.2019 в 11:42:25   # 724913
Как в войну
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  babygirl 25.06.2019 в 15:49:08   # 724944
поощрить | покарать
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