Нацгвардия контролирует правопорядок в Арыси

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danilov 25 Июня 2019 в 10:10:11
Как сообщили в пресс-службе регионального командования "Оңтүстік", бойцы Нацгвардии круглосуточно обеспечивают надежную охрану общественного порядка и безопасности на улицах города Арыс.
- Жители города могут быть спокойны, военнослужащие Национальный гвардии всегда на чеку, не допустят грабежей и мародерства, - сообщили в командовании.
Добавим, что Нацгвардия направила 500 военнослужащих на место ЧП в Арыси.
Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев доложил, что в городе также работает 75 нарядов полиции для того, чтобы не было фактов краж и похищений.
https://www.zakon.kz/4974792-natsgvardiya-kontroliruet-pravoporyadok.html
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