Минздрав: 165 человек обратились за помощью после взрывов в Арыси, 89 из них госпитализировали

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danilov 25 Июня 2019 в 10:20:39
По данным Управления здравоохранения Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент за медицинской помощью обратились и были госпитализированы 89 пациентов (52 человека из г. Шымкент, 37 человек из Туркестанской области).
В общей сложности с учетом информации полученной от УЗ Туркестанской области и регионального отделения санитарной авиации г. Шымкент всего обратились за медицинской помощью - 165 человек, из них: 76 человек после оказания медицинской помощи направлены на амбулаторное лечение, 89 пациентов госпитализированы на стационарное лечение.
Из числа госпитализированных пациентов 18 детей, 13 беременных, 5 родильниц.
На данный момент число погибших составляет 2 человека: один гражданский и один военнослужащий.
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