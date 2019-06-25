Пожарные из Арыси

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danilov 25 Июня 2019 в 10:27:55
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KapitanNemo 25.06.2019 в 11:10:31 # 724904
KapitanNemo 25.06.2019 в 11:23:57 # 724908
Без возни, слез и истерик работают бойцы на передовой!
Вот кто должен получать большие зарплаты!
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:35:10
Герои - хе хе. Медальку дадут и все в лучем то случае. Поселили на ночлег как собак, тьфу противно. Лучше просто спасибо сказали и в гостиницу поселили, как людей, а тут по головке пожурили героем назвали и как собак спать определили. Еще большой вопрос чем кормили этих героев? Самое грустное никто из вас об этом даже не задумывается, НИКОГДА!!! У нас всегда так
Герои - хе хе. Медальку дадут и все в лучем то случае. Поселили на ночлег как собак, тьфу противно. Лучше просто спасибо сказали и в гостиницу поселили, как людей, а тут по головке пожурили героем назвали и как собак спать определили. Еще большой вопрос чем кормили этих героев? Самое грустное никто из вас об этом даже не задумывается, НИКОГДА!!! У нас всегда так
Попробуйте желчегонное попить. В вас слишком много желчи
alpha_portal 25.06.2019 в 12:43:15 # 724926
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:52:27
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 07:08:53
Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:52:27
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики
Злой ты и глупый.
А людей поощрять все таки надо. Героизм выветривается через десять лет работы и имея 2-4 детей без достойной оплаты, условий и поощрений.
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 07:30:28- Обязательно поощрят и наградят, чуть позже.
Злой ты и глупый.
А людей поощрять все таки надо. Героизм выветривается через десять лет работы и имея 2-4 детей без достойной оплаты, условий и поощрений.
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 07:08:53
Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:52:27
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики
Злой ты и глупый.
А людей поощрять все таки надо. Героизм выветривается через десять лет работы и имея 2-4 детей без достойной оплаты, условий и поощрений.
Братуха, lokidogma, ты не прав...
Есть люди, которые готовы собой пожертвовать ради других. И деньги для них не имеют значения.
И будут их поощрять или не будут - они такими и останутся!
А есть люди, которые ни за какие деньги на это не способны... Просто потому, что "своя рубашка ближе к телу..."
Первых в нашем мире меньшинство, а вот вторых - большинство!
Как ни грустно, но это факт!
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:35:10
Поселили на ночлег как собак, тьфу противно.
Поселили на ночлег как собак, тьфу противно.
Читайте источник внимательнее.
"Ночью им организовали ночлег в безопасной зоне, а они уснули в штабе, на полу спорт зала."
Ночлег пожарным был организован не в спортзале.