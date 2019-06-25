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Пожарные из Арыси
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danilov 25 Июня 2019 в 10:27:55
Рискуя жизнью они целый день в Арыси тушили пожары, разбирали завалы, эвакуировали жителей. Ночью им организовали ночлег в безопасной зоне, а они уснули в штабе, на полу спорт зала. К утру все пожары в городе были ликвидированы, кроме территории войсковой части. Настоящие герои. Всего задействовано в ликвидации ЧС около 400 бойцов.


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Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 25.06.2019 в 11:09:47   # 724903
Спите, пацаны! Вы молодчаги!
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  KapitanNemo 25.06.2019 в 11:10:31   # 724904
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  Софруджу 25.06.2019 в 11:11:46   # 724905
Сейчас беседовал с очевидцем, который тёщу вывозил. Говорит, процентов 90 домов без стёкол. В 50 метрах от него упал снаряд, но, к счастью, плашмя. Так он ещё его пофотографировал.
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  KapitanNemo 25.06.2019 в 11:23:57   # 724908
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  Денис222 25.06.2019 в 12:30:23   # 724922
Пожарные заслуживают всех похвал! Я лично преклоняюсь перед ними! Спасибо вам! И дай вам бог домой целыми и невредимыми!
Без возни, слез и истерик работают бойцы на передовой!
Вот кто должен получать большие зарплаты!
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  lokidogma 25.06.2019 в 12:35:10   # 724923
Герои - хе хе. Медальку дадут и все в лучем то случае. Поселили на ночлег как собак, тьфу противно. Лучше просто спасибо сказали и в гостиницу поселили, как людей, а тут по головке пожурили героем назвали и как собак спать определили. Еще большой вопрос чем кормили этих героев? Самое грустное никто из вас об этом даже не задумывается, НИКОГДА!!! У нас всегда так
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  Alice004 25.06.2019 в 12:40:39   # 724925
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:35:10
Герои - хе хе. Медальку дадут и все в лучем то случае. Поселили на ночлег как собак, тьфу противно. Лучше просто спасибо сказали и в гостиницу поселили, как людей, а тут по головке пожурили героем назвали и как собак спать определили. Еще большой вопрос чем кормили этих героев? Самое грустное никто из вас об этом даже не задумывается, НИКОГДА!!! У нас всегда так


Попробуйте желчегонное попить. В вас слишком много желчи
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  alpha_portal 25.06.2019 в 12:43:15   # 724926
Оргомное человеческое спасибо этим ГЕРОЯМ! Под осколками и снарядами тушили дома людей!
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  Денис222 25.06.2019 в 12:44:36   # 724927
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!
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  lokidogma 25.06.2019 в 12:52:27   # 724930
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!

Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.
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  Маке0912 25.06.2019 в 12:56:51   # 724931
Ребята молоды, но и простые люди тоже.
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  Денис222 25.06.2019 в 13:08:53   # 724933
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:52:27
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!

Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.

Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики
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  lokidogma 25.06.2019 в 13:30:28   # 724934
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 07:08:53
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:52:27
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!

Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.

Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики

Злой ты и глупый.
А людей поощрять все таки надо. Героизм выветривается через десять лет работы и имея 2-4 детей без достойной оплаты, условий и поощрений.
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  ЛиКа 25.06.2019 в 13:47:20   # 724935
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 07:30:28
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 07:08:53
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:52:27
Цитата: Денис222 от 25.06.2019 06:44:36
Им не нужны медальки! И гостиницы им тож нах не нужны! Они просто выполняют свой долг! Кто знаком с огнеборцами не дадут мне соврать, что это скромные, по-хорошему уверенные в себе и в своих братьях парни! У них есть честь и сила духа!

Предыдущий свой пост почитай про зарплаты
Ну значит и тебе поощрения на работе не нужны, а когда в командировку отправят спи на полу в спортзале.
Сцука логики нуль, маразм зашкаливает. К рабам аналогичное отношение.

Ты гнойная мразь иди нахуй без всякой логики

Злой ты и глупый.
А людей поощрять все таки надо. Героизм выветривается через десять лет работы и имея 2-4 детей без достойной оплаты, условий и поощрений.
- Обязательно поощрят и наградят, чуть позже.
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  Гопник 25.06.2019 в 13:49:30   # 724936
Салам всем пацанам и классным деффчонкам!

Братуха, lokidogma, ты не прав...

Есть люди, которые готовы собой пожертвовать ради других. И деньги для них не имеют значения.

И будут их поощрять или не будут - они такими и останутся!

А есть люди, которые ни за какие деньги на это не способны... Просто потому, что "своя рубашка ближе к телу..."

Первых в нашем мире меньшинство, а вот вторых - большинство!

Как ни грустно, но это факт!

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  Alice004 25.06.2019 в 14:23:54   # 724939
Цитата: lokidogma от 25.06.2019 06:35:10
Поселили на ночлег как собак, тьфу противно.


Читайте источник внимательнее.
"Ночью им организовали ночлег в безопасной зоне, а они уснули в штабе, на полу спорт зала."
Ночлег пожарным был организован не в спортзале.
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  DuMoH 25.06.2019 в 14:42:16   # 724940
Пожарные у нас это единственная экстренная служба, которой можно гордиться!
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