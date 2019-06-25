Пожарные из Арыси

Герои - хе хе. Медальку дадут и все в лучем то случае. Поселили на ночлег как собак, тьфу противно. Лучше просто спасибо сказали и в гостиницу поселили, как людей, а тут по головке пожурили героем назвали и как собак спать определили. Еще большой вопрос чем кормили этих героев? Самое грустное никто из вас об этом даже не задумывается, НИКОГДА!!! У нас всегда так