 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Экологическая обстановка в г. Арыс
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Июня 2019 в 20:46:49


С 24 июня текущего года специалистами лаборатории Департамента экологии   Туркестанской области проведено  инструментальные  замеры атмосферногос воздуха в 3-х точках:
1)  поворот на Акдалу от г. Арыс 10 км на Восток;
2)  на автодороге Шаульдер-Акдала от г. Арыс 15 км на Северо-Восток;
3) с. Караспан  от г. Арыс 20 км на Юго-Восток.
Проведены определения по оксидам азота, оксиду углерода и по сероводороду. Результаты химического анализа  показали, что в пробах  атмосферного воздуха превышений установленных норм предельно допустимых концентраций  не обнаружено.
27 июня текущего года специалистами департамента экологии, совместно  со специалистами Казгидромет отобраны пробы воды в р. Арыс, почвы и проведен радиациионный контроль.
Результаты лабораторного анализа будут готовы 28 июня текущего года.
О результатах анализа отобранных проб будет сообщено дополнительно.
Вместе с тем, для координации оперативной деятельности территориальных служб,   по обследованию последствий  ЧС возникшей в г. Арыс, на место происшествия выехала руководитель управления государственного метролого-аналитического контроля Комитета.

Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
  KapitanNemo 27.06.2019 в 21:44:45   # 725244
Арыс и до этого относился к зоне с плохой экологией. По-моему из-за воды.
Точно знаю, что арысцы получали 20% надбавку к зарплате.
поощрить | покарать
  Даун 27.06.2019 в 22:19:17   # 725247
Г. Арысь как и любой другой аул выглядит печально как после войны
поощрить (1) | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь