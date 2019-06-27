Экологическая обстановка в г. Арыс

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Июня 2019 в 20:46:49
С 24 июня текущего года специалистами лаборатории Департамента экологии Туркестанской области проведено инструментальные замеры атмосферногос воздуха в 3-х точках:
1) поворот на Акдалу от г. Арыс 10 км на Восток;
2) на автодороге Шаульдер-Акдала от г. Арыс 15 км на Северо-Восток;
3) с. Караспан от г. Арыс 20 км на Юго-Восток.
Проведены определения по оксидам азота, оксиду углерода и по сероводороду. Результаты химического анализа показали, что в пробах атмосферного воздуха превышений установленных норм предельно допустимых концентраций не обнаружено.
27 июня текущего года специалистами департамента экологии, совместно со специалистами Казгидромет отобраны пробы воды в р. Арыс, почвы и проведен радиациионный контроль.
Результаты лабораторного анализа будут готовы 28 июня текущего года.
О результатах анализа отобранных проб будет сообщено дополнительно.
Вместе с тем, для координации оперативной деятельности территориальных служб, по обследованию последствий ЧС возникшей в г. Арыс, на место происшествия выехала руководитель управления государственного метролого-аналитического контроля Комитета.
Пресс-служба Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 27.06.2019 в 21:44:45 # 725244
Точно знаю, что арысцы получали 20% надбавку к зарплате.