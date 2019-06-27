Спутниковые снимки Арыси: до, после и во время взрывов

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danilov 27 Июня 2019 в 22:22:44
Комментарии, по рейтингу, по дате
KapitanNemo 27.06.2019 в 23:51:28 # 725254
На снимках видно, что домов за линей стало очень много. И эти дома сильнее всего пострадали.
Цитата: строитель от 27.06.2019 17:20:05
От ближайшего Ангара (и по совпадению эпицентра взрыва) до жилых домов 450 м. Три грунтовых вала думаю не очень помогли
От ближайшего Ангара (и по совпадению эпицентра взрыва) до жилых домов 450 м. Три грунтовых вала думаю не очень помогли
я тебе больше скажу, в таком месте их(домов) ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
основное разрушение пришлись на постройки которые стоят так называемой " мертвой зоне"
так как на складах военных имелись хранения открытого типа, да и вообще по внутренним инструкциям происходит расчёт мощности взрывов всего склада при возникновении ЧС, и из этого расчёта на карты наносится специальные зоны
так вот в некоторых зонах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО каких либо объектов, а тем более жилых помещений
это я тебе как старший офицер говорю ( правда неведомства ВС)
кто дал разрешение на строительства?
а тем более подвели газовые коммуникации, если я правильно видел фото, что эти дома имеют подключение к газу?
"портфиледритмадрит" таки ты мусарок ? . .