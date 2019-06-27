 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Спутниковые снимки Арыси: до, после и во время взрывов
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 27 Июня 2019 в 22:22:44

768x960
( 297.08Кб)

768x960
( 247.4Кб)

768x960
( 259.94Кб)

767x960
( 192.83Кб)

2048x1852
( 798.11Кб)

1920x933
( 716.59Кб)
Комментарии, по рейтингу, по дате
  строитель 27.06.2019 в 23:20:05   # 725253
От ближайшего Ангара (и по совпадению эпицентра взрыва) до жилых домов 450 м. Три грунтовых вала думаю не очень помогли
поощрить (1) | покарать
  KapitanNemo 27.06.2019 в 23:51:28   # 725254
Говорят раньше город был только с одной стороны железной дороги.
На снимках видно, что домов за линей стало очень много. И эти дома сильнее всего пострадали.
поощрить (1) | покарать
  портфил 28.06.2019 в 01:13:09   # 725267
Цитата: строитель от 27.06.2019 17:20:05
От ближайшего Ангара (и по совпадению эпицентра взрыва) до жилых домов 450 м. Три грунтовых вала думаю не очень помогли


я тебе больше скажу, в таком месте их(домов) ВООБЩЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ

основное разрушение пришлись на постройки которые стоят так называемой " мертвой зоне"
так как на складах военных имелись хранения открытого типа, да и вообще по внутренним инструкциям происходит расчёт мощности взрывов всего склада при возникновении ЧС, и из этого расчёта на карты наносится специальные зоны

так вот в некоторых зонах КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО каких либо объектов, а тем более жилых помещений

это я тебе как старший офицер говорю ( правда неведомства ВС)
поощрить (1) | покарать
  портфил 28.06.2019 в 01:15:40   # 725268
другой вопрос это к власти

кто дал разрешение на строительства?
а тем более подвели газовые коммуникации, если я правильно видел фото, что эти дома имеют подключение к газу?
поощрить (1) | покарать
  KAN13 28.06.2019 в 02:24:58   # 725272

"портфиледритмадрит" таки ты мусарок ? . .
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь