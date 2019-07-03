В турецком порту взорвался итальянский танкер

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danilov 03 Июля 2019 в 09:31:44
Взрыв произошел около полуночи во время загрузки танкера на причале нефтеперерабатывающего завода Petkim, которым управляет азербайджанская нефтяная госкомпания SOCAR.
Всего на борту танкера было 16 человек. По словам главы администрации Алиаги, госпитализированы 15 итальянских моряков, один гражданин Румынии и один сотрудник Petkim.
Причина взрыва пока неизвестна, заявила пресс-служба Petkim.
Утром пожарные продолжали охлаждать судно, пожар на борту был потушен.
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Ара горный 03.07.2019 в 10:16:08 # 725688
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:40:23
А можно какие-нибудь другие новости, кроме "взорвались", "погибли", "утонули"? Например, "построили", "примирились", "отпраздновали"?
А можно какие-нибудь другие новости, кроме "взорвались", "погибли", "утонули"? Например, "построили", "примирились", "отпраздновали"?
Quote:
Максим Виторган и Ксения Собчак повеселились с сыном в развлекательном центре
Ведущая и актер постарались сохранить дружбу после развода. Пара воспитывает общего сына Платона. Обычно Ксения Собчак и Максим Виторган по очереди забирают мальчика для прогулок, но в этот раз решили провести время втроем.
Ведущая и актер постарались сохранить дружбу после развода. Пара воспитывает общего сына Платона. Обычно Ксения Собчак и Максим Виторган по очереди забирают мальчика для прогулок, но в этот раз решили провести время втроем.
http://www.starhit.ru/video/maksim-vitorgan-i-kseniya-sobchak-poveselilis-s-syinom-v-razvlekatelnom-tsentre-178889/
тогда уж лучше про взрывы. Полоскание грязного белья псевдознаменитостей: кто развёлся, кто женился, кто где отдыхает и кто во что оделся - позитивными новостями не считаю. Такие новости - признак нашей деградации
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 04:52:13
Ара горный 03.07.2019 в 10:16:08 # 725688
тогда уж лучше про взрывы. Полоскание грязного белья псевдознаменитостей: кто развёлся, кто женился, кто где отдыхает и кто во что оделся - позитивными новостями не считаю. Такие новости - признак нашей деградации
Ара горный 03.07.2019 в 10:16:08 # 725688
тогда уж лучше про взрывы. Полоскание грязного белья псевдознаменитостей: кто развёлся, кто женился, кто где отдыхает и кто во что оделся - позитивными новостями не считаю. Такие новости - признак нашей деградации
а вот как тебе такая новость
Российский "АвтоВАЗ" прекратил производство автомобилей
21:17, 2 июля
Официальная причина остановки конвейеров – срыв поставок запчастей из стороны одного из смежников – нижегородского предприятия "Завод Автокомпонент". О возобновлении производства будет сообщено отдельно. "АвтоВАЗ" уже работает над тем, чтобы смежник компенсировал убытки, а также заверил покупателей и дилеров, что сбоя поставок автомобилей на склады не будет."
короче импортозамещение в действии, САНКЦИИ БЛАГО для российской экономики Так ПУТИН сказочный сказал,
а тут писец ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ
те кто ТАзики российские не любят РАДУЮТСЯ И БУРНО АПЛОДИРУЮТ
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:40:23
А можно какие-нибудь другие новости, кроме "взорвались", "погибли", "утонули"? Например, "построили", "примирились", "отпраздновали"?
А можно какие-нибудь другие новости, кроме "взорвались", "погибли", "утонули"? Например, "построили", "примирились", "отпраздновали"?
вот тебе ещё новость
там нет слов взорвались, погибли и утонули)))
Производство спутников ГЛОНАСС приостановят из-за отсутствия импортных комплектующих
" В документе отмечается, что бюджетные расходы в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы" сокращаются в 2019 г. на 12,9 млрд руб. Причина - "из-за ограничений на поставку электронной компонентной базы иностранного производства и невозможности ее оперативного замещения" не получается собирать серийные космические аппараты ГЛОНАСС-К и наземный комплекс управления спутниками. Из сокращенных средств больше половины (6,9 млрд руб.) предназначалось "Роскосмосу", а 6 млрд руб. — Минобороны в рамках госпрограммы "Космическая деятельность России".
Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/121277"
Цитата: портфил от 03.07.2019 05:38:39Дык, давно понятно, что тебя лишь российские проблемы волнуют. Слово беспокоит к твоему поведению не подходит. Стоит ли удивляться, что при этом ты нахваливал неоднозначные действия спасателей во время ЧП в Арыси?