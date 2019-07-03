В турецком порту взорвался итальянский танкер

Цитата: Софруджу от

А можно какие-нибудь другие новости, кроме "взорвались", "погибли", "утонули"? Например, "построили", "примирились", "отпраздновали"? А можно какие-нибудь другие новости, кроме "взорвались", "погибли", "утонули"? Например, "построили", "примирились", "отпраздновали"?

Максим Виторган и Ксения Собчак повеселились с сыном в развлекательном центре

Ведущая и актер постарались сохранить дружбу после развода. Пара воспитывает общего сына Платона. Обычно Ксения Собчак и Максим Виторган по очереди забирают мальчика для прогулок, но в этот раз решили провести время втроем.