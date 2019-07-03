Шойгу доложил Путину о гибели моряков-подводников

Цитата: Софруджу от

Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно

Огонь охватил обычную атомную подводную лодку, которая была носителем для глубоководного аппарата, утверждают два источника на Северном флоте



Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошёл точно не на глубоководном аппарате, рассказали «Открытым медиа» два источника на Северном флоте ВМФ. Авария случилась на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», рассказал один из них. Другой наш собеседник подтвердил, что авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке.



Подлодка «Подмосковье» была спущена на воду ещё в 1984 году. В 1999 года началась её реконструкция, которая закончилась только в 2016 году. После реконструкции подлодки на ней установили оборудование для перевозки глубоководных мини-подлодок проекта 18 270 «Бестер», писала «Российская газета».