Шойгу доложил Путину о гибели моряков-подводников

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danilov 03 Июля 2019 в 09:47:41
Экстренно созывается Совет безопасности ЕС.
Пенса вызвали в Белый дом.
Специализированный самолет Boeing C-32B FEST (Foreign Emergency Support Team) правительства США вылетел с авиабазы Эндрюс.
Основная задача сводной группы - немедленное реагирование на террористические угрозы по всему миру.
Западные журналисты пишут, что высокопоставленные американские чиновники срочно вызваны в Белый дом из командировок.
Интересное совпадение по времени с отзывом вице-президента США.
Белый дом отметает спекуляции журналистов о том, что вызов вице-президента был связан со здоровьем Дональда Трампа или встречей Путина с министром обороны Шойгу.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Ара горный 03.07.2019 в 09:54:02 # 725684
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:50:12
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
Quote:
Огонь охватил обычную атомную подводную лодку, которая была носителем для глубоководного аппарата, утверждают два источника на Северном флоте
Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошёл точно не на глубоководном аппарате, рассказали «Открытым медиа» два источника на Северном флоте ВМФ. Авария случилась на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», рассказал один из них. Другой наш собеседник подтвердил, что авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке.
Подлодка «Подмосковье» была спущена на воду ещё в 1984 году. В 1999 года началась её реконструкция, которая закончилась только в 2016 году. После реконструкции подлодки на ней установили оборудование для перевозки глубоководных мини-подлодок проекта 18 270 «Бестер», писала «Российская газета».
Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошёл точно не на глубоководном аппарате, рассказали «Открытым медиа» два источника на Северном флоте ВМФ. Авария случилась на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», рассказал один из них. Другой наш собеседник подтвердил, что авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке.
Подлодка «Подмосковье» была спущена на воду ещё в 1984 году. В 1999 года началась её реконструкция, которая закончилась только в 2016 году. После реконструкции подлодки на ней установили оборудование для перевозки глубоководных мини-подлодок проекта 18 270 «Бестер», писала «Российская газета».
https://openmedia.io/exclusive/pozhar-v-kotorom-pogibli-moryaki-proizoshyol-ne-na-losharike/
Цитата: Ара горный от 03.07.2019 03:54:02Этим источникам можно верить?
https://openmedia.io/exclusive/pozhar-v-kotorom-pogibli-moryaki-proizoshyol-ne-na-losharike/
https://openmedia.io/exclusive/pozhar-v-kotorom-pogibli-moryaki-proizoshyol-ne-na-losharike/
Лично я никому не доверяю...
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:50:12
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
Тушили пожар 7 капитанов 1го ранга и 2 героя россии. Видимо подлодка плавала в мутных водах...
ссука ведь ПОГИБЛА ЭЛИТА МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
мои соболезнования семьям и родным этих моряков подводников,
держитесь, надеюсь правительство и страна не забудет этих людей, подводникам россиянам есть чем гордиться ( даже на сайте подводников ВМС Британии соболезнования) , жаль что море-океан так рано забрало их,
ещё раз соболезнования
в основном спецы говорят и пишут ( раз у россиян всё засекречено ) что это атомная автономная подлотка АС 31
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:50:12
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
правду мы наврятли узнаем
но что имеется ясно, все погибщие а это элитный офицерский состав находился в командном отсеке
по первой версии которую МО России скинула для инфы - типа произошло электро замыкание и пожар(((((,
надо же додуматься что от такого стандартного пожара погибли элита ВМФ, БРЕД,
где тогда индивидуальные средства защиты которые ПОЛОЖЕНЫ для каждого подводника находясь в подлодке или их ТУПО НЕТ ТАМ или они не смогли так быстро ими воспользоваться ( основная версия для погибших это отравления горящими веществами)
я так думаю что это скорее всего ВЗРЫВ ибо только тогда МГНОВЕННО огонь или химический выброс заполняет замкнутое пространство подлотки,
хорошо что воовремя сооорентировались те кто не находился в командном отсеке, закрыли отсек перекрыли источник возгорания или взрыва, но и то скорее всего пожар или выброс чего иного
перекинулся и на другие отсеки - оставшиеся подводники так же с отравлениями были досталены в госпиталя
За неделю в разных частях страны водица уже забрала больше 30 чел
Цитата: строитель от 03.07.2019 05:33:53
Снова в России лето выдалось кровожадным.
За неделю в разных частях страны водица уже забрала больше 30 чел
Снова в России лето выдалось кровожадным.
За неделю в разных частях страны водица уже забрала больше 30 чел
и это ещё не АВГУСТ месяц
Прометей89 03.07.2019 в 11:47:53 # 725707
Цитата: Прометей89 от 03.07.2019 05:47:53
вот кто такие тэги пишет ? причём тут путин ? причём шайгу ? .......
вот кто такие тэги пишет ? причём тут путин ? причём шайгу ? .......
путин главнокомандующий , шайгу министр обороны
отвественные лица за оборону России, ну а если ты считаешь что они тут не причём ( когда гибнет ЭЛИТА ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ)
фули тогда можно так, как с подлоткой КУРСК
во мля у Данилова на сайте истерия, заговор и прочее во всём американцы виноваты такую ТРАГИЧЕСКУЮ новость разбавил со своими скрепными суждениями и домыслами (((
ссука ведь ПОГИБЛА ЭЛИТА МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Ты че несёшь?
Какая истерия, твой комментарий 5й, где?
ссука ты не элита, говно мусорское.
Цитата: андремас от 03.07.2019 06:10:46Помня его обычное поведение, подкрепляемое претензиями к хозяину сайта, лично у меня явное ощущение, что он свое злорадство под маской сожаления скрывает...
KapitanNemo 03.07.2019 в 12:29:54 # 725715
Цитата: KapitanNemo от 03.07.2019 06:29:54Собрана из сфер, которые гораздо лучше, чем "цилиндры", высокое давление держат...
Почему у лодки такое название?
Почему у лодки такое название?
https://ru.wikipedia.org/wiki/АС-12