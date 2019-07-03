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Шойгу доложил Путину о гибели моряков-подводников
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danilov 03 Июля 2019 в 09:47:41


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  Софруджу 03.07.2019 в 09:50:12   # 725683
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно
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  Ара горный 03.07.2019 в 09:54:02   # 725684
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:50:12
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно


Quote:
Огонь охватил обычную атомную подводную лодку, которая была носителем для глубоководного аппарата, утверждают два источника на Северном флоте

Пожар, в котором погибли 14 моряков, произошёл точно не на глубоководном аппарате, рассказали «Открытым медиа» два источника на Северном флоте ВМФ. Авария случилась на атомной подводной лодке БС-64 «Подмосковье», рассказал один из них. Другой наш собеседник подтвердил, что авария произошла не на глубоководном аппарате, а на его носителе — обычной атомной подводной лодке.

Подлодка «Подмосковье» была спущена на воду ещё в 1984 году. В 1999 года началась её реконструкция, которая закончилась только в 2016 году. После реконструкции подлодки на ней установили оборудование для перевозки глубоководных мини-подлодок проекта 18 270 «Бестер», писала «Российская газета».


https://openmedia.io/exclusive/pozhar-v-kotorom-pogibli-moryaki-proizoshyol-ne-na-losharike/
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  Ал 03.07.2019 в 10:08:05   # 725686
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  arhar 03.07.2019 в 10:19:32   # 725690
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:50:12
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно

Тушили пожар 7 капитанов 1го ранга и 2 героя россии. Видимо подлодка плавала в мутных водах...
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  портфил 03.07.2019 в 10:25:36   # 725692
во мля у Данилова на сайте истерия, заговор и прочее во всём американцы виноваты такую ТРАГИЧЕСКУЮ новость разбавил со своими скрепными суждениями и домыслами (((

ссука ведь ПОГИБЛА ЭЛИТА МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

мои соболезнования семьям и родным этих моряков подводников,
держитесь, надеюсь правительство и страна не забудет этих людей, подводникам россиянам есть чем гордиться ( даже на сайте подводников ВМС Британии соболезнования) , жаль что море-океан так рано забрало их,
ещё раз соболезнования
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  портфил 03.07.2019 в 10:29:06   # 725693


в основном спецы говорят и пишут ( раз у россиян всё засекречено ) что это атомная автономная подлотка АС 31
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  портфил 03.07.2019 в 10:44:00   # 725696
Цитата: Софруджу от 03.07.2019 03:50:12
Мне непонятно, как они одновременно и потушили пожар (сказано "силами экипажа") и погибли. Или погибли не все? Как-то непонятно


правду мы наврятли узнаем

но что имеется ясно, все погибщие а это элитный офицерский состав находился в командном отсеке
по первой версии которую МО России скинула для инфы - типа произошло электро замыкание и пожар(((((,

надо же додуматься что от такого стандартного пожара погибли элита ВМФ, БРЕД,
где тогда индивидуальные средства защиты которые ПОЛОЖЕНЫ для каждого подводника находясь в подлодке или их ТУПО НЕТ ТАМ или они не смогли так быстро ими воспользоваться ( основная версия для погибших это отравления горящими веществами)

я так думаю что это скорее всего ВЗРЫВ ибо только тогда МГНОВЕННО огонь или химический выброс заполняет замкнутое пространство подлотки,

хорошо что воовремя сооорентировались те кто не находился в командном отсеке, закрыли отсек перекрыли источник возгорания или взрыва, но и то скорее всего пожар или выброс чего иного
перекинулся и на другие отсеки - оставшиеся подводники так же с отравлениями были досталены в госпиталя

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  Nafis 03.07.2019 в 10:46:12   # 725697
Из фильмов пожар на лодке тушат газом, предварительно одев противогазы. Если нажать кнопку не надев противогаз, то всё потухнет и все умрут. Вот такое оно ограниченное пространство. Бежать некуда.
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  строитель 03.07.2019 в 11:33:53   # 725702
Снова в России лето выдалось кровожадным.
За неделю в разных частях страны водица уже забрала больше 30 чел
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  портфил 03.07.2019 в 11:37:28   # 725703
Цитата: строитель от 03.07.2019 05:33:53
Снова в России лето выдалось кровожадным.
За неделю в разных частях страны водица уже забрала больше 30 чел


и это ещё не АВГУСТ месяц
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  Прометей89 03.07.2019 в 11:47:53   # 725707
вот кто такие тэги пишет ? причём тут путин ? причём шайгу ? .......
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  портфил 03.07.2019 в 11:54:04   # 725709
Цитата: Прометей89 от 03.07.2019 05:47:53
вот кто такие тэги пишет ? причём тут путин ? причём шайгу ? .......


путин главнокомандующий , шайгу министр обороны

отвественные лица за оборону России, ну а если ты считаешь что они тут не причём ( когда гибнет ЭЛИТА ПОДВОДНОГО ФЛОТА РОССИИ)

фули тогда можно так, как с подлоткой КУРСК



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  андремас 03.07.2019 в 12:10:46   # 725711
портфил 03.07.2019 в 10:25:36 # 725692
во мля у Данилова на сайте истерия, заговор и прочее во всём американцы виноваты такую ТРАГИЧЕСКУЮ новость разбавил со своими скрепными суждениями и домыслами (((

ссука ведь ПОГИБЛА ЭЛИТА МОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Ты че несёшь?
Какая истерия, твой комментарий 5й, где?

ссука ты не элита, говно мусорское.
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  Ал 03.07.2019 в 12:19:40   # 725714
Цитата: андремас от 03.07.2019 06:10:46
Помня его обычное поведение, подкрепляемое претензиями к хозяину сайта, лично у меня явное ощущение, что он свое злорадство под маской сожаления скрывает...
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  KapitanNemo 03.07.2019 в 12:29:54   # 725715
Почему у лодки такое название?
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  Ал 03.07.2019 в 12:30:53   # 725716
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