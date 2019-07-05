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Сапёры находят разлетевшиеся снаряды даже в соседних с Арысью посёлках
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danilov 05 Июля 2019 в 11:19:46
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Zoggyla 05.07.2019 в 11:21:57   # 725930
М-да, работенка не пыльная, но потная. Удачи саперам.
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  Софруджу 05.07.2019 в 12:29:24   # 725963
Молодцы. Чётко
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  строитель 05.07.2019 в 12:58:50   # 725965
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  Маке0912 05.07.2019 в 14:18:10   # 725969
Сапёр ошибается только один раз.
Не ошибайтесь ребята. Удачи.
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