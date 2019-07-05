▲
×
Описание картинки
≡
Добавить новость
Свежее
Читаемое
Обсуждаемое
Рейтинговое
2 суток
Неделя
1/2месяца
Месяц
Квартал
ЧП
Сапёры находят разлетевшиеся снаряды даже в соседних с Арысью посёлках
Печать:
Шрифт:
Абв
Абв
Абв
danilov 05 Июля 2019 в 11:19:46
Комментарии,
по рейтингу
,
по дате
Zoggyla
05.07.2019 в 11:21:57
# 725930
М-да, работенка не пыльная, но потная. Удачи саперам.
поощрить (2)
|
покарать
Софруджу
05.07.2019 в 12:29:24
# 725963
Молодцы. Чётко
поощрить (1)
|
покарать
строитель
05.07.2019 в 12:58:50
# 725965
поощрить
|
покарать
Маке0912
05.07.2019 в 14:18:10
# 725969
Сапёр ошибается только один раз.
Не ошибайтесь ребята. Удачи.
поощрить
|
покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии
зарeгиcтрирyйтeсь