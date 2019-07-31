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Дым от горящих в Сибири лесов накрыл Казахстан
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едридмадрид 31 Июля 2019 в 11:00:42
"Казгидромет" сообщил о том, что в ряде районов Казахстана зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе. Это связали с тем, что дымка от горящих в Сибири лесов распространилась в западном направлении и накрыла Казахстан, в том числе столицу Нур-Султан.
Напомним, что в России в Иркутской области и Красноярском крае сейчас горит около миллиона гектаров леса. Пожар там носит характер стихийного бедствия.
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  Directrix 31.07.2019 в 13:37:14   # 727764
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?
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  КЕДЫ 31.07.2019 в 13:39:14   # 727765
Цитата: Directrix от 31.07.2019 07:37:14
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?

К югу от Чапаевки источник. Тот самый цех.
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  Directrix 31.07.2019 в 15:42:41   # 727779
Цитата: КЕДЫ от 31.07.2019 07:39:14
Цитата: Directrix от 31.07.2019 07:37:14
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?

К югу от Чапаевки источник. Тот самый цех.

А что за цех, можно чуть по подробнее?
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  Stalin 31.07.2019 в 16:23:07   # 727781
Бля, что за мерзкое отношение к природе.
Конченные суки, малдар эти чиновники московские.

https://tengrinews.kz/russia/rossiyskie-zvezdyi-zapustili-massovyiy-fleshmob-spaseniya-375311/
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  Stalin 31.07.2019 в 16:26:50   # 727785
Подают очень плохой пример отношения к природе
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  Софруджу 31.07.2019 в 16:46:33   # 727793
Как жалко леса!
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