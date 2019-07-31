Дым от горящих в Сибири лесов накрыл Казахстан

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едридмадрид 31 Июля 2019 в 11:00:42
Напомним, что в России в Иркутской области и Красноярском крае сейчас горит около миллиона гектаров леса. Пожар там носит характер стихийного бедствия.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Directrix от 31.07.2019 07:37:14
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?
К югу от Чапаевки источник. Тот самый цех.
Цитата: КЕДЫ от 31.07.2019 07:39:14
К югу от Чапаевки источник. Тот самый цех.
Цитата: Directrix от 31.07.2019 07:37:14
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?
Кто заметил что уже довольно продолжительное время в городе ночью стоит химический запах!? Кто нас травит интересно и чем?
К югу от Чапаевки источник. Тот самый цех.
А что за цех, можно чуть по подробнее?
Конченные суки, малдар эти чиновники московские.
https://tengrinews.kz/russia/rossiyskie-zvezdyi-zapustili-massovyiy-fleshmob-spaseniya-375311/