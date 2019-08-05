Как остановить массовые убийства в стране

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danilov 05 Августа 2019 в 17:06:06
"Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами (Техаса и Огайо - ред.), с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас", - сказал президент США.
В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали.
В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям
На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке.
В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.
Пострадавшие в возрасте от 19 до 25 лет были госпитализированы. Один молодой человек находится в критическом состоянии.
https://www.rbc.ru/society/04/08/2019/5d46f8d29a7947495a384ac2
Комментарии, по рейтингу, по дате
Практичный 05.08.2019 в 22:13:35 # 728092
Короче говоря - Если не будет ясной и понятной идеологии для всех граждан планеты, это будет повторяться бесконечно...