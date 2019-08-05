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Как остановить массовые убийства в стране
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danilov 05 Августа 2019 в 17:06:06
Президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с главами минюста, ФБР и представителями конгресса, в ходе которых обсудил, как остановить массовые убийства в стране.

"Ненависти нет места в нашей стране, и мы позаботимся об этом. Я поговорил с обоими губернаторами (Техаса и Огайо - ред.), с генпрокурором Уильямом Барром, я поговорил с главой ФБР Кристофером Рэем… поговорил с членами конгресса о том, что мы можем сделать. Многие вещи делаются прямо сейчас", - сказал президент США.

В субботу стрельба произошла в торговом центре Walmart в Эль-Пасо на западе Техаса. В результате происшествия погибли 20 человек, число раненых составляет 26 человек. Позже еще один инцидент со стрельбой произошел в районе Орегон в Дейтоне. В результате погибли десять человек, включая стрелка, еще 27 пострадали.

В США в третий раз за сутки открыли стрельбу по людям

На этот раз неизвестный на ходу из машины стрелял в молодых людей, находившихся в парке.

В результате стрельбы в парке в Чикаго пострадали семь человек, сообщают NBC Chicago и WGN TV со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел в парке Дуглас. По данным полиции, неизвестный открыл стрельбу из автомобиля.

Пострадавшие в возрасте от 19 до 25 лет были госпитализированы. Один молодой человек находится в критическом состоянии.

https://www.rbc.ru/society/04/08/2019/5d46f8d29a7947495a384ac2
Комментарии, по рейтингу, по дате
  ЛиКа 05.08.2019 в 18:02:11   # 728077
- Прекратить лоббировать интересы производителей оружия...(меня забыли спросить )
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  DITRX 05.08.2019 в 18:15:59   # 728078
на этот вопрос сложно найти ответ. это все равно что как у нас решить вопрос с коррупцией и с баке, канеке и т.д
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  Пермяк 05.08.2019 в 19:24:54   # 728081
Чем больше будет падать уровень жизни, тем чаще в штатах будут проиходить такие вот инциденты.
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  Практичный 05.08.2019 в 22:13:35   # 728092
Дать обезьяне гранату и потом удивляться,что она её метннула нетуда . логика странная для человека,пусть и не умного
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  Absolute 05.08.2019 в 23:39:12   # 728095
Люди организмы, когда чувствуют что общая система функционирует неправильно подают сигналы. Если вовремя не начать лечение это приведет к фатальному исходу.
Короче говоря - Если не будет ясной и понятной идеологии для всех граждан планеты, это будет повторяться бесконечно...
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