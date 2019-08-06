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Ачинск. Последствия взрыва на складе боеприпасов показали на видео
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Гость 06 Августа 2019 в 13:47:59
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Пришелец
06.08.2019 в 16:41:24
# 728151
где-то я такое уже видел 23июня кажись
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PHATik
06.08.2019 в 21:55:51
# 728168
Русские военные подумали, а хрена ли нам не замутить как казахи, давайте тоже спишем украденное оружие. И захреначили склад
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