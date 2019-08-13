Трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП на трассе Алматы - Бишкек

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danilov 13 Августа 2019 в 17:57:19
По этическим соображениям редакция не публикует видео
Пользователи мессенджера WhatsApp распространяют видео последствий смертельного ДТП под Алматы. На кадрах - тела детей, лежащие вокруг искореженного автомобиля красного цвета.
За кадром слышны плач и крики женщин. Очевидцы останавливаются и пытаются помочь пострадавшим до приезда скорой. Один из них укрывает тела двух детей. В том, что осталось от автомобиля, можно заметить зажатое тело женщины.
Как стало известно, инцидент произошел утром 13 августа около 8.00 на трассе Алматы - Бишкек. Автомашина Mazda 626 столкнулась с грузовиком марки Shacman в 84 километрах от города. ДТП произошло между поселком Таргап и Самсы Жамбылского района.
"По факту ДТП начато досудебное расследование, которое проводится областным департаментом", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.
В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Из них трое детей, самому младшему было четыре года. Еще трое человек госпитализированы в ближайшую больницу.
"Потерпевшие в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу. У двоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы. Третий мужчина находится в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника. Медицинский персонал принимает весь спектр необходимых мер", - сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области.
https://tengrinews.kz/events/troe-detey-dvoe-vzroslyih-pogibli-jutkom-dtp-trasse-almatyi-376395/
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 13.08.2019 в 18:05:15 # 728756
Это видео можно поставить
В авто " Mazda 626 " ехало 8 человек ? .
Цитата: alpha_portal от 13.08.2019 12:05:15
Это видео можно поставить
Это видео можно поставить