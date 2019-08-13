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Трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП на трассе Алматы - Бишкек
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danilov 13 Августа 2019 в 17:57:19
Трое детей и двое взрослых погибли в жутком ДТП на трассе Алматы - Бишкек, передает корреспондент Тengrinews.kz.

По этическим соображениям редакция не публикует видео

Пользователи мессенджера WhatsApp распространяют видео последствий смертельного ДТП под Алматы. На кадрах - тела детей, лежащие вокруг искореженного автомобиля красного цвета.

За кадром слышны плач и крики женщин. Очевидцы останавливаются и пытаются помочь пострадавшим до приезда скорой. Один из них укрывает тела двух детей. В том, что осталось от автомобиля, можно заметить зажатое тело женщины.

Как стало известно, инцидент произошел утром 13 августа около 8.00 на трассе Алматы - Бишкек. Автомашина Mazda 626 столкнулась с грузовиком марки Shacman в 84 километрах от города. ДТП произошло между поселком Таргап и Самсы Жамбылского района.

"По факту ДТП начато досудебное расследование, которое проводится областным департаментом", - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.

В результате аварии на месте происшествия погибли пять человек. Из них трое детей, самому младшему было четыре года. Еще трое человек госпитализированы в ближайшую больницу.

"Потерпевшие в крайне тяжелом состоянии были доставлены в больницу. У двоих диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы и ушибы. Третий мужчина находится в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой и переломом шейного отдела позвоночника. Медицинский персонал принимает весь спектр необходимых мер", - сообщили в Управлении здравоохранения Алматинской области.

https://tengrinews.kz/events/troe-detey-dvoe-vzroslyih-pogibli-jutkom-dtp-trasse-almatyi-376395/
Комментарии, по рейтингу, по дате
  alpha_portal 13.08.2019 в 18:05:15   # 728756
https://youtu.be/6ShHlsNDhXo
Это видео можно поставить
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  Даун 13.08.2019 в 19:37:47   # 728761
Уснул что ли, это пиздец
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  KAN13 13.08.2019 в 20:59:18   # 728767

В авто " Mazda 626 " ехало 8 человек ? .
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  Ал 14.08.2019 в 00:36:56   # 728788
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