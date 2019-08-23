Поиски альпинистов на Тянь-Шане прекращены

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danilov 23 Августа 2019 в 18:42:31
"Визуально следов нет. Сканирование тепловизором тоже не дало результата. 21 августа в районе пика Победы была низкая облачность. День ждали погоды. 22 августа был вылет. Нет результата. Сохраняется повышенная лавиноопасность, что не позволяет продолжить поиски", - сказал руководитель поисково-спасательной операции Василий Пивцов.
"Колоссальная работа была проделана. Несмотря на суровые условия, было сделано все возможное. От наших семей благодарность госорганам обеих стран. Большое спасибо консулу РК в Кыргызстане, пресс-секретарю Министерства обороны, альпинистам, это профессионалы своего дела. Ребята действительно работали много дней, не спали, работали сообща. Сегодня мы не оставляем надежды на возвращение ребят и верим в лучший исход. Еще раз спасибо за все. Это достойнейшие граждане страны, близкие друзья, настоящие люди", - сказала жена пропавшего альпиниста Мурата Отепбаева Шахаризада Шахбутова.
"В 1993 году лавина в районе пика Хан-Тенгри убила четверых. Нет следов до сих пор. Тянь-Шань – серьезные горы. И лавиноопасные горы не оставляют шанса найти даже тела. Мы осмотрели все закоулки, куда могли уйти или могли быть сброшены лавиной альпинисты. Мы сканировали все это. К сожалению, не увидели. Был готов спасательный груз, чтобы сбросить первую помощь. Мы надеемся... Но факт - почти невозможно найти даже тела", - сказал генеральный секретарь Федерации альпинизма и спортивного скалолазания РК Казбек Валиев.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Comandante 23.08.2019 в 23:29:56 # 729781
Но чудеса случаются,это факт