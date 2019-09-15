Поезд снёс автобус

Два человека погибли, 9 пострадали в результате ДТП с поездом на станции Шамалган 15 Сентября 2019
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-cheloveka-pogibli-9-postradali-v-rezul-tate-dtp-s-poezdom-na-stancii-shamalgan_a3565815
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Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz https://www.inform.kz/ru/dva-cheloveka-pogibli-9-postradali-v-rezul-tate-dtp-s-poezdom-na-stancii-shamalgan_a3565815
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Автомобиль въехал в толпу в Хромтау: пострадали студенты и школьники https://www.nur.kz/1816602-avtomobil-vehal-v-tolpu-v-hromtau-postradali-studenty-i-skolniki.html
В результате наезда автомобиля на группу людей в Хромтау https://www.nur.kz/1816600-avtomobil-vehal-v-tolpu-ludej-v-aktubinskoj-oblasti-video-18.html пострадали 9 человек. Это студенты и школьники. Всех пострадавших доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
14 сентября примерно в 09:55 в городе Хромтау совершено дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомашины «ВАЗ 21140» совершил наезд на группу несовершеннолетних детей, сообщили в полиции.
20-летний водитель автомашины выезжая с парковки на проезжую часть дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на часть группы несовершеннолетних детей, учащихся «Хромтауского горнотехнического колледжа», которые двигались по обочине дороги.
После совершения ДТП водитель скрылся, однако через некоторое время был задержан сотрудниками полиции. Автомашина водворена на штрафстоянку.
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В результате наезда автомобиля на группу людей в Хромтау https://www.nur.kz/1816600-avtomobil-vehal-v-tolpu-ludej-v-aktubinskoj-oblasti-video-18.html пострадали 9 человек. Это студенты и школьники. Всех пострадавших доставили в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Актюбинской области.
14 сентября примерно в 09:55 в городе Хромтау совершено дорожно-транспортное происшествие, где водитель автомашины «ВАЗ 21140» совершил наезд на группу несовершеннолетних детей, сообщили в полиции.
20-летний водитель автомашины выезжая с парковки на проезжую часть дороги, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на часть группы несовершеннолетних детей, учащихся «Хромтауского горнотехнического колледжа», которые двигались по обочине дороги.
После совершения ДТП водитель скрылся, однако через некоторое время был задержан сотрудниками полиции. Автомашина водворена на штрафстоянку.
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