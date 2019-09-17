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Неисправность, халатность, отсутствие моста – причину ЧП на переезде устанавливают специалисты
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danilov 17 Сентября 2019 в 09:55:24
Комментарии,
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KAN13
17.09.2019 в 11:12:13
# 731187
Кажется с виновным определились , это путЁвый смотритель . "олень-водила" не при делах .
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