Неудачное десантирование БМП на учениях Центр-2019

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Гость 23 Сентября 2019 в 15:07:34
Комментарии, по рейтингу, по дате
просто вася 23.09.2019 в 15:54:51 # 731755
Цитата: просто вася от 23.09.2019 09:54:51
Это ПИИИИпец. Экипаж БМП жалко....
Это ПИИИИпец. Экипаж БМП жалко....
Небыло там экипажа. Когда сбрасывают с экипажем система парашютов совсем другая.
artemvektor1
13 часов назад
Ну вот. А как ржали (и я) над американцами, когда хаммеры сыпались. У нас, конечно, меньше упало из общей массы десантируемой техники, но, наверное, все же не стоит смеяться на чужими неудачами, ведь через некоторое время сами можем с такой же проблемой столкнуться. Учения на то и учения, чтобы обнаружить возможные недостатки и их пресечь в дальнейшем.
52
Юрий Селиванов
7 часов назад
Вообще-то, над разбитыми американскими "хаммерами" "ржали" не мы, а солдаты вооруженных сил США на соответствующем видео. https://www.facebook.com/yuriysel/videos/pcb.2491357524264164/2491355720931011/?type=3&theater
13 часов назад
Ну вот. А как ржали (и я) над американцами, когда хаммеры сыпались. У нас, конечно, меньше упало из общей массы десантируемой техники, но, наверное, все же не стоит смеяться на чужими неудачами, ведь через некоторое время сами можем с такой же проблемой столкнуться. Учения на то и учения, чтобы обнаружить возможные недостатки и их пресечь в дальнейшем.
52
Юрий Селиванов
7 часов назад
Вообще-то, над разбитыми американскими "хаммерами" "ржали" не мы, а солдаты вооруженных сил США на соответствующем видео. https://www.facebook.com/yuriysel/videos/pcb.2491357524264164/2491355720931011/?type=3&theater