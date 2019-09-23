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Неудачное десантирование БМП на учениях Центр-2019
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Гость 23 Сентября 2019 в 15:07:34
















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  просто вася 23.09.2019 в 15:54:51   # 731755
Это ПИИИИпец. Экипаж БМП жалко....
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  Пермяк 23.09.2019 в 16:11:52   # 731757
Цитата: просто вася от 23.09.2019 09:54:51
Это ПИИИИпец. Экипаж БМП жалко....




Небыло там экипажа. Когда сбрасывают с экипажем система парашютов совсем другая.
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  arhar 23.09.2019 в 16:20:01   # 731758
если бы точно в цель, то можно было бы назвать удачным
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  строитель 23.09.2019 в 18:39:14   # 731775
В говно
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  Ал 23.09.2019 в 19:15:25   # 731781
Quote:
artemvektor1
13 часов назад
Ну вот. А как ржали (и я) над американцами, когда хаммеры сыпались. У нас, конечно, меньше упало из общей массы десантируемой техники, но, наверное, все же не стоит смеяться на чужими неудачами, ведь через некоторое время сами можем с такой же проблемой столкнуться. Учения на то и учения, чтобы обнаружить возможные недостатки и их пресечь в дальнейшем.
52

Юрий Селиванов
7 часов назад
Вообще-то, над разбитыми американскими "хаммерами" "ржали" не мы, а солдаты вооруженных сил США на соответствующем видео. https://www.facebook.com/yuriysel/videos/pcb.2491357524264164/2491355720931011/?type=3&theater
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  graf 23.09.2019 в 19:20:00   # 731783
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