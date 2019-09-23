Риск взрывов в Арыси всё ещё остаётся, заявил глава Минобороны
danilov 24 Сентября 2019 в 11:24:26
Алматинские врачи борются за жизни сапёров, пострадавших при взрыве близ Арыси. Трое солдат сейчас в тяжёлом состоянии, у семерых – ранения разной степени тяжести. Все они были экстренно доставлены в военный госпиталь Алматы. ЧП произошло в минувшую субботу. На специальном полигоне в Туркестанской области во время плановых подрывных работ сдетонировал снаряд. Сегодня министр обороны заявил: могут прогреметь и новые взрывы.