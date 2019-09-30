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ЧП
Автокатастрофа унесла жизни 17 студентов
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danilov 30 Сентября 2019 в 08:30:35
Жертвами аварии с участием пикапа на северо-востоке Таиланда стали 17 студентов Технического колледжа.



Инцидент произошел в воскресенье в провинции Сисакет, расположенной недалеко от границы с Камбоджой. Студенты ехали в пикапе, возвращаясь домой. По данным портала, автомобиль двигался с большой скоростью и внезапно съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.

В результате столкновения 12 студентов, сидевшие в задней части пикапа, погибли на месте. Еще пятеро скончались в больнице из-за тяжелых травм. Водителя госпитализировали с серьезными ранениями.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Пермяк 30.09.2019 в 09:47:40   # 732318
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
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  Directrix 30.09.2019 в 10:34:26   # 732319
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!

Но все же вы зашли, прочитали и скорее всего видео посмотрели. Вот не понимаю людей, ну не интересно тебе - проходи мимо. На вкус и цвет все фломастеры разные!
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  Рулон Обоев 30.09.2019 в 10:38:48   # 732320
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!


Зато сколько раз предлагал аналитические статьи - ни раз не опубликовал админ. "Потому что тупо новости", и не важно какие.
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  jumanjiqz 30.09.2019 в 10:44:30   # 732321
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!

Думаю потому-что политика новостного сайта не ограниченна только местными новостями. Ведь контингент Титуса вроде не только из Шымкента, тут и из разных городов, и по моему из других стран подписчики имеются?! Да и освещение о происшествиях в других странах думаю хорошая практика для того чтобы у некоторых здешних персонажей с обостренными чувствами справедливости, не возникали мысли о том, что подобные события происходят только у нас в стране!
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  WauTaH 30.09.2019 в 11:03:37   # 732324
Зачем они фотографируются на фоне трупов?
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  admin 30.09.2019 в 11:04:16   # 732325
Quote:
Зато сколько раз предлагал аналитические статьи - ни раз не опубликовал админ.




надо было нормально оформлять.
Вторая статья о там как саудиты собственные заводы разбомбили? Сомнительный источник
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  Zhycie est 30.09.2019 в 11:05:53   # 732326
"Ух, что делается, что делается ! На планете консервных банок подрались банки с тушенкой!" (с)
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  Templar 30.09.2019 в 11:55:25   # 732332
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!

Я это сколько раз писал тут. Зачем нам засорять наши головы бесполезной инфой. Но админу пох.

Такого рода видео полно на Ютубе.
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  ЛиКа 30.09.2019 в 12:00:48   # 732333
Цитата: WauTaH от 30.09.2019 05:03:37
Зачем они фотографируются на фоне трупов?
похоже, что фото на память...
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