Автокатастрофа унесла жизни 17 студентов

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 30 Сентября 2019 в 08:30:35
Инцидент произошел в воскресенье в провинции Сисакет, расположенной недалеко от границы с Камбоджой. Студенты ехали в пикапе, возвращаясь домой. По данным портала, автомобиль двигался с большой скоростью и внезапно съехал с дороги на тротуар, где врезался в два придорожных столба и перевернулся.
В результате столкновения 12 студентов, сидевшие в задней части пикапа, погибли на месте. Еще пятеро скончались в больнице из-за тяжелых травм. Водителя госпитализировали с серьезными ранениями.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Но все же вы зашли, прочитали и скорее всего видео посмотрели. Вот не понимаю людей, ну не интересно тебе - проходи мимо. На вкус и цвет все фломастеры разные!
Рулон Обоев 30.09.2019 в 10:38:48 # 732320
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Зато сколько раз предлагал аналитические статьи - ни раз не опубликовал админ. "Потому что тупо новости", и не важно какие.
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Думаю потому-что политика новостного сайта не ограниченна только местными новостями. Ведь контингент Титуса вроде не только из Шымкента, тут и из разных городов, и по моему из других стран подписчики имеются?! Да и освещение о происшествиях в других странах думаю хорошая практика для того чтобы у некоторых здешних персонажей с обостренными чувствами справедливости, не возникали мысли о том, что подобные события происходят только у нас в стране!
admin 30.09.2019 в 11:04:16 # 732325
Зато сколько раз предлагал аналитические статьи - ни раз не опубликовал админ.
надо было нормально оформлять.
Вторая статья о там как саудиты собственные заводы разбомбили? Сомнительный источник
Zhycie est 30.09.2019 в 11:05:53 # 732326
Цитата: Пермяк от 30.09.2019 03:47:40
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Нам то эта новость зачем, провинция Сисакет находится в окрестностях Шымкента? Какова её значимость для нас? Зачем постить все подряд? Ну давайте ещё криминальную сводку Бразилии или Колумбии начнём ежедневно перепечатывать?!
Я это сколько раз писал тут. Зачем нам засорять наши головы бесполезной инфой. Но админу пох.
Такого рода видео полно на Ютубе.
Цитата: WauTaH от 30.09.2019 05:03:37похоже, что фото на память...
Зачем они фотографируются на фоне трупов?
Зачем они фотографируются на фоне трупов?