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ЧП
Под Лондоном обнаружен грузовик с 39 телами
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danilov 24 Октября 2019 в 10:45:50
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  Антибиотик 24.10.2019 в 10:47:19   # 733962
Видимо мигранты
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  Versus 24.10.2019 в 12:32:02   # 733972
Задохнулись? С водителем связи не было?
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  Антибиотик 24.10.2019 в 13:55:04   # 733978
Цитата: Versus от 24.10.2019 06:32:02
Задохнулись? С водителем связи не было?


Пишут что замерзли, ну странно что водитель включил холодильник вместе с людьми. Или же он не знал, что там люди.
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  Ара горный 24.10.2019 в 15:04:58   # 733980
Цитата: Versus от 24.10.2019 06:32:02
Задохнулись? С водителем связи не было?


Связь должна работать.

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  строитель 24.10.2019 в 16:32:53   # 733982
Очень смешная шутка
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