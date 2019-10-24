Под Лондоном обнаружен грузовик с 39 телами

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danilov 24 Октября 2019 в 10:45:50
Комментарии, по рейтингу, по дате
Антибиотик 24.10.2019 в 10:47:19 # 733962
Антибиотик 24.10.2019 в 13:55:04 # 733978
Цитата: Versus от 24.10.2019 06:32:02
Задохнулись? С водителем связи не было?
Задохнулись? С водителем связи не было?
Пишут что замерзли, ну странно что водитель включил холодильник вместе с людьми. Или же он не знал, что там люди.
Ара горный 24.10.2019 в 15:04:58 # 733980
Цитата: Versus от 24.10.2019 06:32:02
Задохнулись? С водителем связи не было?
Задохнулись? С водителем связи не было?
Связь должна работать.