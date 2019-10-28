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Солдат-срочник из ЗАТО Горный расстрелял восемь сослуживцев
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danilov 28 Октября 2019 в 14:36:54




Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 28.10.2019 в 19:44:49   # 734170
Стопудово глумились над пацаном. Вот так просто парень не схватится за оружие против десятка волков.
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  Рамзес 28.10.2019 в 22:22:24   # 734177
Пацан все правильно решил,знаю эту тему.Там черт капитан был.Да и пацан в адеквате был.
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  Софруджу 28.10.2019 в 22:22:31   # 734178
Кто-то продолжает настаивать на невиновности Челаха? Это ведь не первый случай. Были до него (прибалт), вот после него.
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  Absolute 29.10.2019 в 00:02:09   # 734187
Цитата: Софруджу от 28.10.2019 16:22:31
Кто-то продолжает настаивать на невиновности Челаха? Это ведь не первый случай. Были до него (прибалт), вот после него.

Я настолько не люблю государство, что мне легче верить в невинность Челаха. И вот с таким мнением живет очень много граждан нашей страны.
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  KAN13 29.10.2019 в 00:11:44   # 734188

С Вами невозможно не согласиться .
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