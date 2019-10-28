Солдат-срочник из ЗАТО Горный расстрелял восемь сослуживцев

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 28 Октября 2019 в 14:36:54
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: Софруджу от 28.10.2019 16:22:31
Кто-то продолжает настаивать на невиновности Челаха? Это ведь не первый случай. Были до него (прибалт), вот после него.
Кто-то продолжает настаивать на невиновности Челаха? Это ведь не первый случай. Были до него (прибалт), вот после него.
Я настолько не люблю государство, что мне легче верить в невинность Челаха. И вот с таким мнением живет очень много граждан нашей страны.
С Вами невозможно не согласиться .