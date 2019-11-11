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Без света, воды и тепла при -10: астанчане прожили день без электричества
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danilov 10 Ноября 2019 в 19:51:30
Десятого ноября, в воскресенье, в два часа ночи на подстанции "Левобережная" произошло возгорание кабельного канала.

Аварийно-восстановительные бригады в составе 15-и человек и шести единиц техники незамедлительно приступили к работам по восстановлению кабельных линий. В целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад было отключено электроснабжение зданий, запитанных от данной кабельной линии.

Пять оперативно-выездных бригад продолжают переключать объекты на другие источники питания электроэнергии. Без света на левом берегу столицы остаются 25 объектов и семь жилищных комплексов.

Ситуация усугубляется тем, что жители домов остались не только без света, но и без отопления и воды. Также они не имеют возможности приготовить еду, так как в квартирах левобережья установлены электрические плиты.

Обесточенными остались здания, расположенные по улицам: Конаева, Сыганак, Туркестан, Алматы и Достык. Аким Нур-Султана Алтай Кульгинов пообещал, что аварию на подстанцию устранят до ночи.

Температура воздуха на улице составляет –10 градусов.

https://ru.sputniknews.kz/capital_life/20191110/11999806/svet-voda-iastanchane.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Directrix 11.11.2019 в 00:14:09   # 735036
Ха, мы так большую половину 90х прожили.
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