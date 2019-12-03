Взрыв на нефтехимическом заводе в Техасе

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danilov 03 Декабря 2019 в 14:26:06
Комментарии, по рейтингу, по дате
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 10:44:23
Какой по счёту в этом году?
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
Какой по счёту в этом году?
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
держи диванный фантазёр из России на шымкентском сайте
цифры как раз для тебя "титусного массовика затейника" ( по народному -клоун)
Производство нефти в России, Саудовской Аравии и США в 2010-2018 гг. в млн. баррелей
2018
США выходят на первое место по добыче нефти
Добыча сланцевой нефти в США на сентябрь 2019 г составляет порядка 8 млн б/с, что соответствует примерно 10% мировой добычи нефти и оказывает серьезную поддержку глобальному рынку, особенно в моменты усиления геополитической напряженности, провоцирующие скачки цен на нефть.
Согласно оценкам Rystad Energy, добыча сланцевой нефти достигнет пика на уровне 14,5 млн б/с примерно около 2030 года. Траекторию роста добычи, по мнению экспертов, могут изменить такие факторы, как повышение цен на нефть и консолидация сланцевого рынка.
Сохранению тенденции к росту добычи может способствовать увеличение площадей сланцевых участков в распоряжении крупных нефтекомпаний, в том числе, Exxon Mobil и Chevron. Эти компании уже стали лидерами среди производителей Пермского бассейна и Нью-Мексико по объемам добычи.
Цитата: философ от 03.12.2019 11:11:58
держи диванный фантазёр из России на шымкентском сайте
цифры как раз для тебя "титусного массовика затейника" ( по народному -клоун)
Производство нефти в России, Саудовской Аравии и США в 2010-2018 гг. в млн. баррелей
2018
США выходят на первое место по добыче нефти
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 10:44:23
Какой по счёту в этом году?
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
Какой по счёту в этом году?
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
держи диванный фантазёр из России на шымкентском сайте
цифры как раз для тебя "титусного массовика затейника" ( по народному -клоун)
Производство нефти в России, Саудовской Аравии и США в 2010-2018 гг. в млн. баррелей
2018
США выходят на первое место по добыче нефти
и что? Ты хоть понял что имел в виду Пермяк? Не включай дурочку. Давай, засри своими пустыми каментами всю ленту
потому что это "новость" до того "древняя как говно мамонта"
как говорится БАЯН недельной давности, давно потушили, а вот 6 дней назад дааа было дело горело, хорошо горело
даже столько людей эвакуировали ( практически как наш Арысь)))
Цитата: Пермяк от 03.12.2019 10:44:23
Какой по счёту в этом году?
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
Какой по счёту в этом году?
Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?
А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...
НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...
И в газе то он мастак, и в нефти разбирается,и что там в америке с приходом-расходом точно знает, акции-хуякции на зубок, фондовые биржы наура,космическиекораблифинансовыемошенничества с первого класса на 5с+, а уж какой спец в политиках международных и внутренних, прям удивительно, что в жизни то сидит где-то в дыре-перме и большую часть времени проводит на чимкентском сайте, а не на собственной яхте с девочками...
Google поиском сразу проверяю всю ту херню что вы тут высераете раз за разом, и оказывается что в 99 случаев из 100 вы (конкретно ты едридпортфельневажно) пердите в лужу.
А насчет того что во всем разбираюсь, так это ты себя тут описал?
Я то беру опровержения из официальных источников, а ты откуда берёшь все то дерьмо, которым забрызгиваешь этот ресурс? Из жёлтых страничек? А корчишь из себя знатока.
С того времени как ты появился тут под ником портфил и по сей день, не один твой высер не подтвердился.
Ты лажаешь с упорством осла. Пишешь полный бред целыми портянками, которые воспринимают только ты да еще пару бездарей, твоих прихлебателей.
Потом проходит время, твоя чушь всеми забывается в виду ее ничтожности, а ты строчишь новую.
Тем не менее время расставляет все по местам и если поднять твои посты и комменты от всех ников которые ты тут наплодил, то окажется что ты конкретный балаболка, каждый твой высер просто бессильная лживая злоба на Россию, в которой ты утопаешь.
Тебя проблемы России интересуют и заводят больше чем проблемы Казахстана.