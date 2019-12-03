Взрыв на нефтехимическом заводе в Техасе

Какой по счёту в этом году?Сланцевые успехи настолько огромны, что в стране приходится взрывать НПЗ и НХЗ, что-бы свести надуманные показатели с реальным потреблением?А то неувязочка получается, на бумаге нефти и газа добывается овердохуа, но вот беда потребление...НПЗ и НХЗ ведь тоже сдают отчеты, и там не пририсуешь, не то на налогах разоришься...