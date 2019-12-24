В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 24 Декабря 2019 в 16:07:09
Как сообщил РИА Новости представитель силовых структур, машина не военная и принадлежит местному заводу-изготовителю имени Гагарина.
Инцидент произошел в 120 километрах от аэродрома Дзёмги во время испытания двигателя.
Летчик катапультировался, его подобрал вертолет Ми-8. В каком состоянии находится пилот, пока не известно.
Специалисты ищут черные ящики. Основными версиями случившегося являются неисправность и ошибка пилотирования.
Информацию о крушении подтвердили агентству в правительстве края.
Представитель силовых структур сообщил, что рассматриваются две основные версии крушения российского истребителя Т-50 в Хабаровском крае.
«Основные версии крушения Т-50 в Хабаровском крае: неисправность и ошибка пилотирования», - рассказал он РИА «Новости».
https://ria.ru/20191224/1562752502.html
Пилот истребителя Т-50 (заводской индекс Су-57), разбившегося в Хабаровском крае, не получил травм после катапультирования. О его состоянии ТАСС стало известно от источника в медицинских военных структурах.
Обследовавшие пилота врачи оценивают его самочувствие как хорошее. «Ушибов не получил. Были жалобы на боль в голеностопном суставе, сделали снимок, перелом не подтвердился», — сказал собеседник агентства. В настоящий момент летчика обследует невролог, после чего его отпустят домой.
Комментарии, по рейтингу, по дате