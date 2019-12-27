Разбился самолёт авиакомпании "Бек Эйр"

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danilov 27 Декабря 2019 в 09:20:03
8 (7172)53-32-84
ДЧС Алматинской области:
8 (7282) 22-02-13, 22-02-18
ДЧС Нур-Султана:
8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47
***
Пострадавшие
( 33.74Кб)
Список погибших:
1. Николай Астахов, 1971 года рождения;
2. Р. Кайдаров, 1940 года рождения;
3. Бауыржан Калиев, 1974 года рождения;
4. Базархан Карибаев, 1974 г.р.
5. Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
6. Абай Нурбаев, 1982 года рождения;
7. А. Исина
Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта.
Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: «Фоккер-100».
В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор г.Алматы.
8.56 – Комитет гражданской авиации сообщил, что самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение.
Произошло столкновение с двухэтажным строением. На данный момент число погибших составляет 7 человек.
Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Идёт эвакуация пассажиров и экипажа.
Создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. Комиссия вылетает на место происшествия. Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия и причины.
"До выяснения обстоятельств происшествия полёты самолетов данного типа временно приостановлены", – говорится в сообщении КГА.
8.50 – в аэропорту Алматы сообщили, что на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт пропал с радара после вылета.
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"По предварительной информации погибло 9 человек, пострадавших 9, в том числе шестеро детей", - сообщили в КЧС.
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"До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития.
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Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 декабря 2019 г.
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"В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте - 14", - говорится в официальном сообщении.
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Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.
Об этом сообщил руководитель управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.
"На месте погибли 14 человек. Один человек скончался в больнице", - сказал он на пресс-конференции в Международном аэропорту Алматы.
По его данным, в больницы доставлено 66 человек. Состояние шестерых крайне тяжелое.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Sr. Leonsio 27.12.2019 в 09:52:42 # 737599
Sr. Leonsio 27.12.2019 в 09:56:49 # 737600
Цитата: Russbrz от 27.12.2019 03:49:36
Последний фоккер был произведён в 1997году.они от души налетались где-то. Потом точто надо выкинуть в мусорку привезли сюда.
Последний фоккер был произведён в 1997году.они от души налетались где-то. Потом точто надо выкинуть в мусорку привезли сюда.
Согласен, скатов тоже желательно на наличие мусорки проверить.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Цитата: Kukaracha от 27.12.2019 04:01:17
Соболезную всем родным и близким.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Соболезную всем родным и близким.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Им этого повода как раз не хватало. Под предлогом подымут цены а сервис и безопасность останутся также.
Соболезнуем родным и близким.
Цитата: Kukaracha от 27.12.2019 04:01:17они не дешевые, а субсидируемые государством, нормальная практика по всему миру.
Соболезную всем родным и близким.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Соболезную всем родным и близким.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Цитата: ЛиКа от 27.12.2019 04:44:55
Цитата: Kukaracha от 27.12.2019 04:01:17они не дешевые, а субсидируемые государством, нормальная практика по всему миру.
Соболезную всем родным и близким.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Соболезную всем родным и близким.
Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
Тем более....
Соболезную всем кто пострадал...