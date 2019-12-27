Разбился самолёт авиакомпании "Бек Эйр"

Соболезную всем родным и близким.Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!Как можно экономить на авиаперелётах?!??!И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!