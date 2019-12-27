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ЧП
Разбился самолёт авиакомпании "Бек Эйр"
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danilov 27 Декабря 2019 в 09:20:03
Номер горячей линии:
8 (7172)53-32-84

ДЧС Алматинской области:
8 (7282) 22-02-13, 22-02-18

ДЧС Нур-Султана:
8 (7172) 24-52-12, 24- 51-71, 24- 51- 47

***
Пострадавшие


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Список погибших:

1.​ Николай Астахов, 1971 года рождения;
2.​ Р. Кайдаров, 1940 года рождения;
3.​ Бауыржан Калиев, 1974 года рождения;
4.​ Базархан Карибаев, 1974 г.р.
5.​ Марат Муратбаев, 1961 года рождения;
6. ​Абай Нурбаев, 1982 года рождения;
7. ​А. Исина


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Докладываем, что от оператора диспетчерской службы аэропорта г.Алматы поступила информация о том, что воздушное судно авиакомпании «Бек Эйр» сообщением «Алматы - Нур-Султан» пропал с радара после взлёта.

Количество пассажиров - 100. Количество экипажа - 5. Тип ВС: «Фоккер-100».

В настоящее время поступила информация от дежурного ЛОП в аэропорту г.Алматы о том, что в районе посёлка «Кызыл ту» разбился самолёт. На место происшествия выехала СОГ ЛОП в аэропорту г. Алматы и Авиационный транспортный прокурор г.Алматы.













8.56 – Комитет гражданской авиации сообщил, что самолёт при взлёте потерял высоту и пробил бетонное ограждение.

Произошло столкновение с двухэтажным строением. На данный момент число погибших составляет 7 человек.

Незамедлительно начались спасательные работы, возгорания не произошло. Идёт эвакуация пассажиров и экипажа.

Создана правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра. Комиссия вылетает на место происшествия. Устанавливаются подробные обстоятельства происшествия и причины.

"До выяснения обстоятельств происшествия полёты самолетов данного типа временно приостановлены", – говорится в сообщении КГА.

8.50 – в аэропорту Алматы сообщили, что на борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Самолёт пропал с радара после вылета.

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"По предварительной информации погибло 9 человек, пострадавших 9, в том числе шестеро детей", - сообщили в КЧС.

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"До выяснения обстоятельств происшествия полеты самолетов данного типа временно приостановлены", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства индустрии и инфраструктурного развития.

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Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан при падении самолета около Алматы сегодня утром, 27 декабря.Пострадавшим будет оказана помощь. Создана правительственная комиссия во главе с А.Маминым.Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом
— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) 27 декабря 2019 г.

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"В Алматинскую многопрофильную клиническую больницу доставлено пять пациентов, состояние крайне тяжелое. В Центр детской неотложной медицинской помощи доставлено восемь детей в сознании с политравмами. В БСНП доставлено пять взрослых с политравмами. В ГКБ № 4 доставлено 17 пациентов в крайне тяжелом состоянии. Погибших на месте - 14", - говорится в официальном сообщении.

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Число погибших при крушении самолета Bek Air в Алматы достигло 15 человек.

Об этом сообщил руководитель управления охраны общественного здоровья Тлеухан Абильдаев.

"На месте погибли 14 человек. Один человек скончался в больнице", - сказал он на пресс-конференции в Международном аэропорту Алматы.

По его данным, в больницы доставлено 66 человек. Состояние шестерых крайне тяжелое.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Dragon 27.12.2019 в 09:25:38   # 737594
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  DITRX 27.12.2019 в 09:43:14   # 737596
Как всегда в СМИ тишина
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  Russbrz 27.12.2019 в 09:49:36   # 737598
Последний фоккер был произведён в 1997году.они от души налетались где-то. Потом точто надо выкинуть в мусорку привезли сюда.
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  Sr. Leonsio 27.12.2019 в 09:52:42   # 737599
Три раза летал бекэиром на этих ЛиАЗах и три раза были мелкие ЧП. ТО система кондиционирования не работала, летели как в сауне, то входили в самолет с запасного выхода, справа, то с потолка конденсат капал. Зарок дал, больше этой авиакомпанией не летать.
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  Sr. Leonsio 27.12.2019 в 09:56:49   # 737600
Цитата: Russbrz от 27.12.2019 03:49:36
Последний фоккер был произведён в 1997году.они от души налетались где-то. Потом точто надо выкинуть в мусорку привезли сюда.


Согласен, скатов тоже желательно на наличие мусорки проверить.
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  Kukaracha 27.12.2019 в 10:01:17   # 737601
Соболезную всем родным и близким.

Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
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  DITRX 27.12.2019 в 10:05:45   # 737602
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  DITRX 27.12.2019 в 10:07:34   # 737603
Цены космические а безопасности никакой.
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  X-Daemon 27.12.2019 в 10:15:58   # 737604
Цитата: Kukaracha от 27.12.2019 04:01:17
Соболезную всем родным и близким.

Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!

Им этого повода как раз не хватало. Под предлогом подымут цены а сервис и безопасность останутся также.
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  Маке0912 27.12.2019 в 10:36:37   # 737606
Ужас какой .
Соболезнуем родным и близким.
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  старик 27.12.2019 в 10:40:05   # 737610
Слов нет, соболезнования.
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  ЛиКа 27.12.2019 в 10:44:55   # 737611
Цитата: Kukaracha от 27.12.2019 04:01:17
Соболезную всем родным и близким.

Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
они не дешевые, а субсидируемые государством, нормальная практика по всему миру.
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  VV 27.12.2019 в 11:19:36   # 737616
Два дня назад на точно таком же самолёте летели с детьми. В шоке сижу...
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  Kukaracha 27.12.2019 в 11:34:21   # 737617
Цитата: ЛиКа от 27.12.2019 04:44:55
Цитата: Kukaracha от 27.12.2019 04:01:17
Соболезную всем родным и близким.

Какого хрена у нас стремительно стали развиваться дешёвые авиаперевозки?!?!?!
Как можно экономить на авиаперелётах?!??!
И ежу понятно что дешевле значит не совсем квалифицированный персонал, не совсем исправный самолёт, да всё не совсем!!!
они не дешевые, а субсидируемые государством, нормальная практика по всему миру.

Тем более....
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  arhar 27.12.2019 в 11:36:23   # 737618
да помилует их Аллах. соболезнования близким и родным....(((
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  htmaker 27.12.2019 в 12:16:47   # 737621
Похоже хотели экстренно посадить ближе к дороге, чтобы скорее прибыли на помощь. В степи бы до них было добраться на простых машинах ещё сложнее (снег/грязь).
Соболезную всем кто пострадал...
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