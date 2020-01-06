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ЧП
30 машин ушли под лед
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danilov 06 Января 2020 в 11:57:23
Комментарии, по рейтингу, по дате
  egorvikt 06.01.2020 в 12:22:07   # 738043
Долбаёбы...
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  koshkoed 06.01.2020 в 12:23:20   # 738044
Надо им счёт от МЧС выставить
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  Все мы гости 06.01.2020 в 13:00:09   # 738045
Если нихуя не понимают, мнят себя самыми умными, то вот так и получают.
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  Маке0912 06.01.2020 в 13:44:31   # 738052
Рыбалка дело хорошее.
Но надо чтобы и мозги были.
Азарт до хорошего не доводит.
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