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30 машин ушли под лед
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danilov 06 Января 2020 в 11:57:23
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egorvikt
06.01.2020 в 12:22:07
# 738043
Долбаёбы...
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koshkoed
06.01.2020 в 12:23:20
# 738044
Надо им счёт от МЧС выставить
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Все мы гости
06.01.2020 в 13:00:09
# 738045
Если нихуя не понимают, мнят себя самыми умными, то вот так и получают.
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Маке0912
06.01.2020 в 13:44:31
# 738052
Рыбалка дело хорошее.
Но надо чтобы и мозги были.
Азарт до хорошего не доводит.
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