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ЧП
В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами
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danilov 08 Января 2020 в 09:48:38
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Украинский лайнер со 180 пассажирами на борту потерпел крушение из-за "технических проблем" у тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни, передает агентство Tasnim.

Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.

По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.

https://ria.ru/20200108/1563176445.html

МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет

КАИР/ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Шансов на то, что на борту потерпевшего крушение в Иране украинского лайнера есть выжившие, нет, сообщил РИА Новости директор Управления по ЧС Ирана.

"Все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что спасатели тушат самолет.

https://ria.ru/20200108/1563177288.html

Видео падения самолёта

Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 08.01.2020 в 10:01:54   # 738196
Ну вот вам и сакральная жертва,методички не меняются.
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  NBE 08.01.2020 в 10:46:08   # 738199
Надеюсь просто технические неполадки. Если это сделано специально, для обострения ситуации, то это будет экзаменом для правительства Украины, ведь будет понятно что на такое пойдет только США. Если правительство проглотит то что США цинично использовало твоих граждан и твой самолет для своих целей, даже не знаю как тогда их назвать...
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  shlenchak 08.01.2020 в 10:59:50   # 738201
Бля вот вам и высокосный год(
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  SPYKER X 08.01.2020 в 11:01:49   # 738202
Теперь американцы скажут что это Иран виноват.
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  Kukaracha 08.01.2020 в 11:53:06   # 738214
Из за возможности кибер-атак на аэропорты, из за усложнения компьютерных систем в авиа-оборудовании, воздушный вид транспорта становится всё опаснее...
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  alterside 08.01.2020 в 12:44:52   # 738220
Он уже горел до столкновения или это фары?
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