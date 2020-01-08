В Иране рухнул украинский лайнер со 180 пассажирами

Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 08 Января 2020 в 09:48:38
Информацию о происшествии подтвердил глава аэропорта — он заявил, что самолет разбился вскоре после взлета.
По данным агентства Рейтер, ЧП произошло с лайнером Boeing 737.
https://ria.ru/20200108/1563176445.html
МЧС Ирана: шансов на то, что при крушении самолета есть выжившие, нет
КАИР/ТЕГЕРАН, 8 янв - РИА Новости. Шансов на то, что на борту потерпевшего крушение в Иране украинского лайнера есть выжившие, нет, сообщил РИА Новости директор Управления по ЧС Ирана.
"Все части самолета охвачены огнем, нет шансов на то, что кто-то мог выжить", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что спасатели тушат самолет.
https://ria.ru/20200108/1563177288.html
Видео падения самолёта
Комментарии, по рейтингу, по дате