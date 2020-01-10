 
2 суток    Неделя   1/2месяца    Месяц    Квартал
ЧП
Названа основная версия крушения самолета Bek Air
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2020 в 17:23:39
"Комиссия отмечает факт о неисключении вероятности отложения льда на поверхности воздушного судна, простоявшего на стоянке около двух суток. С учетом изученной метеорологической информации и анализа параметрических данных бортового самописца основной версией случившейся катастрофы является версия обледенения воздушного судна", - уточнил вице-премьер. В ходе брифинга Скляр заявил, что перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично - только стабилизатор. Крылья не обрабатывались.

Комментарии, по рейтингу, по дате
  старик 10.01.2020 в 19:51:13   # 738459
Quote:
перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично - только стабилизатор. Крылья не обрабатывались.
Сэкономили?
поощрить | покарать
  X-Daemon 10.01.2020 в 20:42:59   # 738460
Цитата: старик от 10.01.2020 13:51:13
Quote:
перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично - только стабилизатор. Крылья не обрабатывались.
Сэкономили?

Сделали виновным погибшего пилота, командира воздушного судна
поощрить | покарать
  Mikado 10.01.2020 в 21:41:01   # 738462
Цитата: X-Daemon от 10.01.2020 14:42:59
Сделали виновным погибшего пилота, командира воздушного судна


Почему же сделали? Возможно так оно и есть.
Решение по обработке принимает КВС совместно с техперсоналом. При этом главное решение все таки за ним. Обработать стабилизатор и не обработать крылья, согласитесь выглядит как попытка сэкономить. Не исключаю, что в компании есть неофициальные инструкции на этот счет и возможно экипаж несет материальную ответственность за "якобы лишние" расходы.
К тому же уже дали часть информации с самописцев, говорящую о том, что второй пилот пытался прервать взлет после того как уже чиркнули левым крылом по полосе, а КВС решил продолжить.

Вот ссылка: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ne-nujno-tyi-delaesh-vitse-premer-rasskazal-dialoge-pilotov-388433/amp/
поощрить (1) | покарать
  divan 11.01.2020 в 00:45:54   # 738472
Вот считается что пилоты это люди с хорошим уровнем интеллекта. Самолет, его крылья и стабилизаторы это одно целое, пилот принимает решение обрабатывать хвост но не обрабатывать крылья поскольку он якобы ВИДЕЛ крылья и не видел хвост ( слишком высоко). То есть самолет стоял по его мнению наполовину на улицу наполовину в ангаре? Если он подозревает лед на хвосте то конечно он будет и на крыльях. Кроме того насколько мне известно проверять лед надо не визуально а рукой, потому что лед бывает абсолютно прозрачный. ИМХО тут сложились человеческий фактор капитана судна, неисправность самолета ( ибо взлетал без закрылок, какой в этом смысл они для того и придуманы чтоб облегчить взлет? ), и дебилизм акимата который позволил стройку в близости к полосе.
поощрить | покарать
Добавить сообщение
Чтобы добавлять комментарии зарeгиcтрирyйтeсь