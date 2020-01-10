Названа основная версия крушения самолета Bek Air

перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично - только стабилизатор. Крылья не обрабатывались.Сэкономили?
Печать: Шрифт: Абв Абв Абв
danilov 10 Января 2020 в 17:23:39
Комментарии, по рейтингу, по дате
Цитата: старик от 10.01.2020 13:51:13
Quote:
Quote:
перед вылетом самолет Bek Air обработали специальной противообледенительной жидкостью частично - только стабилизатор. Крылья не обрабатывались.Сэкономили?
Сделали виновным погибшего пилота, командира воздушного судна
Цитата: X-Daemon от 10.01.2020 14:42:59
Сделали виновным погибшего пилота, командира воздушного судна
Сделали виновным погибшего пилота, командира воздушного судна
Почему же сделали? Возможно так оно и есть.
Решение по обработке принимает КВС совместно с техперсоналом. При этом главное решение все таки за ним. Обработать стабилизатор и не обработать крылья, согласитесь выглядит как попытка сэкономить. Не исключаю, что в компании есть неофициальные инструкции на этот счет и возможно экипаж несет материальную ответственность за "якобы лишние" расходы.
К тому же уже дали часть информации с самописцев, говорящую о том, что второй пилот пытался прервать взлет после того как уже чиркнули левым крылом по полосе, а КВС решил продолжить.
Вот ссылка: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/ne-nujno-tyi-delaesh-vitse-premer-rasskazal-dialoge-pilotov-388433/amp/