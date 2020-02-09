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ЧП
Что осталось от села после погромов
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danilov 09 Февраля 2020 в 16:37:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Софруджу 09.02.2020 в 17:13:44   # 740736
В одном из роликов звучит, что для погрома то ли подъехали, то ли ещё должны подъехать люди из Чимкента. Правда?
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  Даун 09.02.2020 в 17:16:24   # 740737
Пиздец
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  строитель 09.02.2020 в 18:37:45   # 740742
Кто громил? Зачем громил, жёг, бил, убивал, грабил? Думаю не смогут ответить и сами участники спустя всего 2 дня.
Необразованная, слаборазвитая, толпа подпитываемая националистическими провокаторами это лютая вещь
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  КЕДЫ 09.02.2020 в 18:44:38   # 740743
возможно это неадекватный, жестокий, но это - ответ. разве не так?
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  строитель 09.02.2020 в 18:49:48   # 740744
10 трупов!!!
Кому, от кого, и на что это ответ??? Неандертальцы что ли ? 21 век на дворе вообще то
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  старик 09.02.2020 в 18:53:58   # 740745
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.
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  Рамзес 09.02.2020 в 20:04:51   # 740753
Цитата: старик от 09.02.2020 12:53:58
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.

Шал как бы там не было,это позор для нации.Казахи самый гостеприимный народ.Твари конченные кто разжигает.
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  shlenchak 09.02.2020 в 20:14:14   # 740755
Цитата: старик от 09.02.2020 12:53:58
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.

Да нет там двух этажные дома, магазины и т.д
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  arhar 09.02.2020 в 20:38:44   # 740758
что-то мне подсказывает, что кто-то очень влиятельный стоял за данной акцией...
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