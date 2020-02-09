Что осталось от села после погромов

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danilov 09 Февраля 2020 в 16:37:40
Комментарии, по рейтингу, по дате
Необразованная, слаборазвитая, толпа подпитываемая националистическими провокаторами это лютая вещь
Кому, от кого, и на что это ответ??? Неандертальцы что ли ? 21 век на дворе вообще то
Цитата: старик от 09.02.2020 12:53:58
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.
Шал как бы там не было,это позор для нации.Казахи самый гостеприимный народ.Твари конченные кто разжигает.
Цитата: старик от 09.02.2020 12:53:58
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.
Я смотрю особняки не пострадали, а сожгли жалкие домишки бедняков.
Да нет там двух этажные дома, магазины и т.д