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Жителям Кордая восстановили более двух тысяч документов
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danilov 24 Февраля 2020 в 18:43:32
На сегодня мобильный ЦОН оказал населению 2080 услуг, сообщает Polisia.kz. Отголосками трагических событий в Кордайском районе стали утерянные и сгоревшие в пожарах документы многих жителей. В связи с этим на место событий прибыла мобильная группа из пяти сотрудников Управления миграционной службы Департамента полиции Жамбылской области, которые вместе с представителями Государственной корпорации «Правительство для граждан», отдела РАГС аппарата акима Кордайского района и отдела земельного кадастра и регистрации недвижимости оказывали помощь в восстановлении утерянных документов людей.
Всего с 8 февраля мобильный ЦОН оказал населению более 2000 услуг. В их числе 57 восстановленных удостоверений личности и один паспорт Республики Казахстан, 31 свидетельство о рождении ребенка, пять свидетельств о браке, 17 документов на недвижимость. Кроме того, сотрудниками миграционной службы выдано 1970 вкладышей несовершеннолетним детям для пересечения государственной границы Республики Казахстан. – В такой критической для многих людей ситуации, действуя в рамках закона, мы старались оказать пострадавшим полноценную помощь. И наши сотрудники, учитывая сложившееся положение, со всей ответственностью выполняли свои обязанности, – сказал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев.
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