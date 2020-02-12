Жителям Кордая восстановили более двух тысяч документов

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danilov 24 Февраля 2020 в 18:43:32
Всего с 8 февраля мобильный ЦОН оказал населению более 2000 услуг. В их числе 57 восстановленных удостоверений личности и один паспорт Республики Казахстан, 31 свидетельство о рождении ребенка, пять свидетельств о браке, 17 документов на недвижимость. Кроме того, сотрудниками миграционной службы выдано 1970 вкладышей несовершеннолетним детям для пересечения государственной границы Республики Казахстан. – В такой критической для многих людей ситуации, действуя в рамках закона, мы старались оказать пострадавшим полноценную помощь. И наши сотрудники, учитывая сложившееся положение, со всей ответственностью выполняли свои обязанности, – сказал начальник Управления миграционной службы Департамента полиции Жамбылской области Арман Турдалиев.
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