В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли

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danilov 25 Февраля 2020 в 09:22:00
Хьюз, по прозвищу Безумный Майк, являлся одним из самых известных сторонников теории плоской Земли и намеревался подняться в космос, чтобы убедиться в правильности данной теории.
Хьюз намеревался 22 февраля подняться на самодельной ракете на высоту около 1,5 км. Запуск состоялся в пустыне возле города Барстоу в штате Калифорния. Однако парашют у Хьюза не сработал и он разбился при падении.
Ранее Хьюз не единожды выполнял подъёмы на самодельных ракетах, которые он сам конструировал из подручных материалов. В 2018 году самодельная ракета Хьюза поднялась на высоту около 600 метров, после чего приземлилась в пустыне Мохаве.
https://regnum.ru/news/accidents/2866185.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
alpha_portal 25.02.2020 в 10:19:27 # 741687
Цитата: Fotinij от 25.02.2020 04:13:24
А какая связь между гибелью и мировозрением ? Между прочим , то что земля шар , тоже теория на равные с теорией Дарвина.
А какая связь между гибелью и мировозрением ? Между прочим , то что земля шар , тоже теория на равные с теорией Дарвина.
нуну и дарвина и шар в урну.
Раньше в те времена когда все считали что земля плоская, с идеей шара человека просто бы казнили.
А чувак со своим убеждением просто хотел летать на своих ракетах и теория плоскости земли ни причем. Просто таким образом нашел спонсоров для своих экстремальных полетов.
Беня Ладен 25.02.2020 в 11:15:39 # 741688
На 1.5 км хотел взлететь и что бы он с такой высоты увидел?
Мог бы просто билет на самолёт купить.
Цитата: гримм от 25.02.2020 06:40:12может как раз таки и сработала, поэтому так и вышло
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
Цитата: vohodonoo от 25.02.2020 10:48:55
Цитата: гримм от 25.02.2020 06:40:12может как раз таки и сработала, поэтому так и вышло
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
mr.black humor
А что касается этого полета, то посмотрели бы в сети видео как это произошло. Так как в здешней новости не совсем точно про парашют написано. Ракету он соорудил с паровым двигателем. Парашют сработал сразу после старта и его оторвало. Далее ракета, потеряв парашют, продолжила подъем. А после остановки двигателя уже ушла к земле. После потери парашюта уже было ясно, что мужик обречен. И скорей всего в течении этого короткого полета он тоже уже это понимал.
Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
Цитата: GoodZone от 25.02.2020 13:46:52Поэтому и не написал ЮКГУ А так-то ,кто хочет получить знания,везде найдет возможность их получить.
Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
Цитата: GoodZone от 25.02.2020 13:46:52
Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
"...в КазХТИ готовили неплохих инженеров.."