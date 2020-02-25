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ЧП
В США при запуске ракеты погиб инженер, сторонник теории плоской Земли
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danilov 25 Февраля 2020 в 09:22:00
Сакраменто, США, 23 февраля 2020, 09:58 — REGNUM Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния. Об этом 23 февраля сообщает издание Los Angeles Times.

Хьюз, по прозвищу Безумный Майк, являлся одним из самых известных сторонников теории плоской Земли и намеревался подняться в космос, чтобы убедиться в правильности данной теории.

Хьюз намеревался 22 февраля подняться на самодельной ракете на высоту около 1,5 км. Запуск состоялся в пустыне возле города Барстоу в штате Калифорния. Однако парашют у Хьюза не сработал и он разбился при падении.

Ранее Хьюз не единожды выполнял подъёмы на самодельных ракетах, которые он сам конструировал из подручных материалов. В 2018 году самодельная ракета Хьюза поднялась на высоту около 600 метров, после чего приземлилась в пустыне Мохаве.

https://regnum.ru/news/accidents/2866185.html
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Рамзес 25.02.2020 в 09:26:45   # 741679
Одним идиотом меньше.
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  Fotinij 25.02.2020 в 10:13:24   # 741686
А какая связь между гибелью и мировозрением ? Между прочим , то что земля шар , тоже теория на равные с теорией Дарвина.
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  alpha_portal 25.02.2020 в 10:19:27   # 741687
Цитата: Fotinij от 25.02.2020 04:13:24
А какая связь между гибелью и мировозрением ? Между прочим , то что земля шар , тоже теория на равные с теорией Дарвина.

нуну и дарвина и шар в урну.
Раньше в те времена когда все считали что земля плоская, с идеей шара человека просто бы казнили.
А чувак со своим убеждением просто хотел летать на своих ракетах и теория плоскости земли ни причем. Просто таким образом нашел спонсоров для своих экстремальных полетов.
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  Беня Ладен 25.02.2020 в 11:15:39   # 741688
Он слишком близко подлетел к правдеСолнцу...
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  андремас 25.02.2020 в 12:25:37   # 741694
Ни разу не Икар.
На 1.5 км хотел взлететь и что бы он с такой высоты увидел?

Мог бы просто билет на самолёт купить.
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  гримм 25.02.2020 в 12:40:12   # 741696
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
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  vohodonoo 25.02.2020 в 16:48:55   # 741719
Цитата: гримм от 25.02.2020 06:40:12
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
может как раз таки и сработала, поэтому так и вышло
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  КЕДЫ 25.02.2020 в 17:07:11   # 741720
Цитата: vohodonoo от 25.02.2020 10:48:55
Цитата: гримм от 25.02.2020 06:40:12
Настораживает только дно то что он взлетел и ни одна противовоздушная оборона несработала
может как раз таки и сработала, поэтому так и вышло


mr.black humor
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  Mikado 25.02.2020 в 17:07:20   # 741721
Завязывайте стебаться. Вообще-то новость про смерть человека. Хоть и был он со своими тараканами в голове, но никому зла этим вроде не причинял. Запуск проводил в пустыне, то есть какие-то меры безопасности все же предпринимал.
А что касается этого полета, то посмотрели бы в сети видео как это произошло. Так как в здешней новости не совсем точно про парашют написано. Ракету он соорудил с паровым двигателем. Парашют сработал сразу после старта и его оторвало. Далее ракета, потеряв парашют, продолжила подъем. А после остановки двигателя уже ушла к земле. После потери парашюта уже было ясно, что мужик обречен. И скорей всего в течении этого короткого полета он тоже уже это понимал.
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  старик 25.02.2020 в 18:51:27   # 741731
Интересно, какой ВУЗ он окончил?
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  Васяй 25.02.2020 в 19:35:11   # 741738
Казхти!
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  GoodZone 25.02.2020 в 19:46:52   # 741740
Цитата: Васяй от 25.02.2020 13:35:11
Казхти!


Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
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  Васяй 25.02.2020 в 21:13:43   # 741746
Цитата: GoodZone от 25.02.2020 13:46:52
Цитата: Васяй от 25.02.2020 13:35:11
Казхти!


Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...
Поэтому и не написал ЮКГУ А так-то ,кто хочет получить знания,везде найдет возможность их получить.
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  КЕДЫ 25.02.2020 в 23:25:24   # 741760
Цитата: GoodZone от 25.02.2020 13:46:52
Цитата: Васяй от 25.02.2020 13:35:11
Казхти!


Если что КазХТИ в свое время готовил неплохих инженеров для химпрома и у нас когда-то была развита промышленность и не только химическая... но вам то откуда об этом знать(или забыли)? Уж сказали бы ЮКГУ...


"...в КазХТИ готовили неплохих инженеров.."
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