Не отреагировали на вирус должным образом

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danilov 26 Февраля 2020 в 08:37:44
"Мы не ведем себя легкомысленно, иначе мы не приняли бы крайних мер. Мы не можем предсказать процесс распространения вируса: понятно, что произошла вспышка, и в том числе стало известно, что на уровне больничной структуры контроль был не соответствующим протоколам, которые принимаются в подобных случаях. Это совершенно точно способствовало распространению", - заявил Конте в эфире канала Rai1. Эпицентром заражения на севере Италии стал город Кодоньо в 60 километрах от Милана.
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Практичный 26.02.2020 в 15:33:09 # 741806