В Южной Корее произошел взрыв на химическом заводе

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danilov 05 Марта 2020 в 10:50:12
Ранее Yonhap сообщал о 31 пострадавшем.
По данным пожарной службы, возгорание возникло около 03:00 (21:00 мск вторника) на участке, где осуществлялась перегонка нефти. Возгорание было ликвидировано спустя два часа силами 38 пожарных расчетов, риска утечки опасных химикатов нет. Пострадавшие направлены в ближайшую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших не поступала.
В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают следователи и представители руководства компании.
ТАСС
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