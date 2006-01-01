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ЧП
В Южной Корее произошел взрыв на химическом заводе
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danilov 05 Марта 2020 в 10:50:12
СЕУЛ, 4 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 36 человек пострадали в городе Сосан (провинция Чхунчхон-Намдо, Южная Корея) в результате пожара и взрыва на химическом заводе, принадлежащем компании Lotte Chemical. Об этом сообщает в среду агентство Yonhap со ссылкой на пожарную службу.

Ранее Yonhap сообщал о 31 пострадавшем.

По данным пожарной службы, возгорание возникло около 03:00 (21:00 мск вторника) на участке, где осуществлялась перегонка нефти. Возгорание было ликвидировано спустя два часа силами 38 пожарных расчетов, риска утечки опасных химикатов нет. Пострадавшие направлены в ближайшую больницу, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Информация о погибших не поступала.

В настоящее время большая часть завода закрыта, на месте происшествия работают следователи и представители руководства компании.

ТАСС
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