ДТП на Ташкентской трассе: четыре человека погибли, четверо пострадали

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danilov 06 Марта 2020 в 13:54:03
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strannikpv 06.03.2020 в 14:32:15 # 742353
Цитата: strannikpv от 06.03.2020 08:32:15
Людей жалко (((,а вот водятел трактора сто пудов ехал без заднего освещения.Когда наконец начнут наказывать трактористов за то что нет освещения на прицепе
Людей жалко (((,а вот водятел трактора сто пудов ехал без заднего освещения.Когда наконец начнут наказывать трактористов за то что нет освещения на прицепе
Не знаю, что уж там было у тракториста, но таксист явно летел. И вот такая трагедия. Не летайте, пожалуйста. Как пел Высоцкий: "В гости к богу не бывает опозданий". Пусть упокоются с миром все погибшие.