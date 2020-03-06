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ЧП
ДТП на Ташкентской трассе: четыре человека погибли, четверо пострадали
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danilov 06 Марта 2020 в 13:54:03
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  strannikpv 06.03.2020 в 14:32:15   # 742353
Людей жалко (((,а вот водятел трактора сто пудов ехал без заднего освещения.Когда наконец начнут наказывать трактористов за то что нет освещения на прицепе
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  Софруджу 06.03.2020 в 14:44:42   # 742356
Цитата: strannikpv от 06.03.2020 08:32:15
Людей жалко (((,а вот водятел трактора сто пудов ехал без заднего освещения.Когда наконец начнут наказывать трактористов за то что нет освещения на прицепе


Не знаю, что уж там было у тракториста, но таксист явно летел. И вот такая трагедия. Не летайте, пожалуйста. Как пел Высоцкий: "В гости к богу не бывает опозданий". Пусть упокоются с миром все погибшие.
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