Новые ограничения вводят в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте

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danilov 26 Марта 2020 в 19:55:26
Под председательством премьер-министра Аскара Мамина проведено селекторное заседание Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте.
Госкомиссия утвердила решение об усилении режима карантина в городах Нур-Султан и Алматы путем принятия с 00.00 часов 28 марта следующих мер:
1. Ограничение выхода граждан из жилища за исключением приобретения продуктов, лекарств и выхода на работу;
2. Закрытие мест массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, игровые площадки и др.);
3. Поэтапное ограничение работы общественного транспорта;
4. Установление запрета на собрания на улицах и в иных общественных местах группами более трех человек (за исключением членов семьи);
5. Установление запрета на передвижение несовершеннолетних без сопровождения взрослых.
В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции вводится 14-дневный карантин в жилом массиве Тәуелсіздікке 20 жыл Абайского района Шымкента с организацией подомового обхода.
В Шымкенте также приостановят деятельность аэропорта, железнодорожного и автовокзалов, детских садов.
Будут закрыты места массового скопления населения (парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и др.). Работа пунктов общественного питания будет ограничена до 18.00 часов (с 18.00 до 22.00 - доставка на дом). Поэтапно будет ограничено движение общественного транспорта. Ограничение режима работы продуктовых магазинов, торговых центров, вещевых рынков и объектов сферы услуг будет осуществляться по решению акима Шымкента.
Глава правительства поручил Министерству здравоохранения совместно с Министерством юстиции принять соответствующий акт по введению ограничительных мер.
Участники заседания также рассмотрели вопросы обеспечения населения социально значимыми продуктами питания и стабильности цен на них, организации дистанционного обучения школьников после весенних каникул (с 6 апреля текущего года), а также оказания содействия гражданам, находящимся за рубежом и изъявившим желание вернуться на родину.
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