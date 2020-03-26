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Зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции в Казахстане
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danilov 26 Марта 2020 в 20:49:19
Казахстанка скончалась от коронавируса. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев.



UPD
"Сегодня, несмотря на проводимую интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области. Причина – тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии – коронавирус", – сказано в заявлении Минздрава РК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
  Aлекс 26.03.2020 в 21:24:19   # 744051
Зачем создали сайт https://www.coronavirus2020.kz/ на котором обновления происходят уже давно после всех новостных сайтов. Документы не выкладывают централизованно. Удивляетесь откуда столько фейков? Мне уже пришло из нескольких источников текст Дополнения к решению 19 марта 2020 года № 01 «О мерах по недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории города Нур-Султан. ПОЧЕМУ ЕГО НЕТ В ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКАХ???!
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  KAN13 26.03.2020 в 22:37:24   # 744057

Наверное потому что его ещё не утвердили .
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  Aлекс 27.03.2020 в 00:19:29   # 744083
Цитата: KAN13 от 26.03.2020 16:37:24

Наверное потому что его ещё не утвердили .
может до утверждения не стоит раньше времени сообщать? заявление есть, официальных документов нет. получается у нас новостные сайты стали официальными органами)))
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  KAN13 27.03.2020 в 02:03:07   # 744087

Так у нас все телеги впереди лошадей .
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