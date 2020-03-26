Зарегистрирован первый случай смерти от коронавирусной инфекции в Казахстане

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danilov 26 Марта 2020 в 20:49:19
UPD
"Сегодня, несмотря на проводимую интенсивную терапию, в больнице умерла 64-летняя жительница Акмолинской области. Причина – тотальная двусторонняя пневмония, дыхательная недостаточность, сепсис на фоне сахарного диабета, гипертонической болезни и атеросклероза. Причина пневмонии – коронавирус", – сказано в заявлении Минздрава РК.
Комментарии, по рейтингу, по дате
Наверное потому что его ещё не утвердили .
Цитата: KAN13 от 26.03.2020 16:37:24может до утверждения не стоит раньше времени сообщать? заявление есть, официальных документов нет. получается у нас новостные сайты стали официальными органами)))
Наверное потому что его ещё не утвердили .
Наверное потому что его ещё не утвердили .
Так у нас все телеги впереди лошадей .